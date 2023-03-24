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Son dakika haberi Torba yasa teklifi TBMM'ye sunuldu

En düşük emekli maaşının 7 bin 500 TL'ye çıkaran düzenlemenin de içinde bulunduğu torba yasa teklifi TBMM'ye sunuldu. AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, 16 maddeden oluşan düzenlemenin haftaya biteceğini öngördü. Elitaş '' 11 milyona yakın bir vatandaşın bundan faydalanacağını tahmin ediyoruz. 6 milyon kısım sanırım 2 bin liraya yakın bir artıştan faydalanacak” diye konuştu.

Torba yasa teklifi TBMM'ye sunuldu
HABERTURK.COM

En düşük emekli maaşının 7 bin 500 TL'ye çıkaran düzenlemenin de içinde bulunduğu torba yasa teklifi TBMM'ye sunuldu. AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, TBMM'de yaptığı açıklamada torba yasa teklifinin toplam 16 maddeden oluştuğunu söyledi. Elitaş, “Bugün vereceğimiz teklif, toplam 16 maddeden oluşuyor. Önümüzdeki haftanın sonunda bu konuyu bitiririz diye düşünüyorum” dedi.

'YAKLAŞIK 11 MİLYON KİŞİ YARARLANACAK'

Elitaş ''Bağkur'dan Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan, SSK'dan en düşük emekli aylığı 5 bin 500 alanlar sayın Cumhurbaşkanımızın 2 gün önce verdiği müjde çerçevesinde 7 bin 500 liraya çıkacak. En çok bundan faydalanacak olanlar SSK'lılar, Bağkur'lular olacaklar. Bu sene emekli olacağını planladığımız 2 milyon 250 bin EYT kapsamında gelen vatandaşlarımız da 5 bin 500 lira emekli maaşı alacaklar vardı. Onların da rakamı 7 bin 500 liraya çıkmış olacak. 11 milyona yakın bir vatandaş bundan faydalanacağını tahmin ediyoruz. 6 milyon kısım sanırım 2 bin liraya yakın bir artıştan faydalanacak. 7 bin 500 liranın altında kim varsa 7 bin lira alanda 7 bin 500 liraya 5 bin 500 alanda 7 bin 500 liraya çıkmış olacak'' dedi.

Elitaş 7 bin 500 TL üzere maaş alan emeklilere yeni zam yapılmayacağını söyledi.

ŞEREF AYLIĞI

Torba yasada yer alan diğer düzenlemelere de değinen Elitaş ''Muharip gazilerle ilgili aralarında aylık farklılıklar vardı. Milli mücadeleye iştirak eden bu sebeple kendilerine istiklal madalyası verilmiş olanlar ile Kore savaşına katılmış, Kıbrıs Barış Harekatı'na fiilen katılmış Türk vatandaşların vefatları nedeniyle dul ve yetimlere bağlanan maaş vardı. Asgari ücret tutarında aylık ödeme haline getirmiş oluyoruz. Şehit olan vatandaşlarımızın çocuklarına, eşlerine şeref aylığı diye ifade ettiğimiz aylığı gerçekleştirmiş olacağız'' dedi.

GEÇİCİ İŞÇİLER 11 AY 29 GÜN ÇALIŞTIRILACAK

Geçici işçilere de değinen Elitaş şunları kaydetti: ''Bunlardan 6 ay az süre ile çalışanlar vardı. Mevsimlik işçiler vardı. Dedik ki 6 aydan fazla çalıştırılanlar, 5 ay daha ilgili kurum ve kuruluşta 6 ayın üzerinde 5 ay daha çalışılabilir demiştik. Yeni düzenleme ile bunun 11 ay 29 gün çalıştırılacak ilgili kurum ve kuruluşun ihtiyacı varsa, ilgili Bakanlığın izni ile çalıştırılma imkanı elde etmiş olacaklar. Geçici işçilerin çalıştıkları kurumda kadrolu işçi haline dönebilmesi için onlara bir imtiyaz getiriyoruz. Geçici işçi çalıştıran kurum ve kuruluşlarda boşluk olduğu halde kurum ilan edecek, kıdem sırasına göre kendisinde hala çalışmakta olan geçici işçilere öncelik vermekle birlikte kadrolu işçi haline döndürmüş olacak.''

DEPREMDE YARDIMA GELENLERE MADALYA

Elitaş, 6 Şubat'taki depremlerde yardım için çalışanlardan Türk vatandaşlarına devlet üstün madalyası, yabancılara üstün fedakarlık ödülü verilmesi çalışma yapıldığını aktardı.

Elitaş kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan doktorlarla ilgili ücret farkını ortadan kaldıracak yeni bir düzenlemeyi hayata geçirdiklerini kaydetti.

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