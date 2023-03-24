Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Sosyal Güvenlik Emeklilerin bayram ikramiyeleri 2 bin TL'ye çıkıyor! 2023 Emekli bayram ikramiyesi ne kadar, kaç TL oldu?
ABONE OL

Son dakika haberi Emeklilerin bayram ikramiyeleri 2 bin TL'ye çıkıyor

AK Parti Grup başkanvekili Mustafa Elitaş emeklilerin bayram ikramiyelerinin 2 bin TL'ye çıktığını duyurdu

Emeklilerin bayram ikramiyeleri 2 bin TL'ye çıkıyor! 2023 Emekli bayram ikramiyesi ne kadar, kaç TL oldu?
HABERTURK.COM

AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, emekliye verilen bayram ikramiyesinin tutarının bin 100 TL'den 2 bin liraya yükseltileceğini bildirdi. Ramazan ve Kurban bayramlarında emekliye 2 bin lira ödeme yapılacak. Elitaş, konuyla ilgili düzenlemenin torba yasada yer alacağını kaydetti. Meclis'te basın toplantısı düzenleyen Elitaş, "16 maddelik yasa teklifine 2 madde daha ilave ediyoruz. Basın toplantısından sonra Cumhurbaşkanımızla konuştuk. Bin 100 TL ikramiyeye 900 TL ilave ile 2 bin TL olacak. Bu düzenlemeyi de yasa teklifine ekliyoruz." dedi.

15 MİLYON KİŞİ FAYDALANACAK

Ramazan ve Kurban bayramlarında emekliye 2 bin lira ikramiye ödemesi yapılacak. EYT'lilerle birlikte 15 milyon emekli zamlı bayram ikramiyesinden faydalanacak.

2018'DE BAŞLAMIŞTI

Emeklilere bayram ikramiyesi 2018 yılından beri ödeniyor. 2018 yılında bin TL olarak başlayan bayram ikramiyesi 2021 yılında 100 TL zamlanmış ve bin 100 TL olmuştu. Emekli bayram ikramiyesi 2022 yılında da 1.100 TL olarak uygulandı.

8 MİLYON 796 BİN KİŞİNİN MAAŞI 7 BİN 500 TL'NİN ALTINDA

En düşük emekli aylığının artırılmasıyla ilgili de konuşan Elitaş, 7 bin 500 altında 8 milyon 796 bin kişinin emekli aylığı aldığını açıkladı.

SON DAKİKA HABERLERİ için ayrıca HABERTURK.COM uygulamasını,

App Store

Google Play

Twitter hesabımızı takip edebilirsiniz.

ÖNERİLEN VİDEO

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Torba yasa teklifi TBMM'ye sunuldu
SOSYAL GÜVENLİK En düşük emekli aylığına zam düzenlemesi Meclis’te
Kimlerin emekli aylığı artacak?
SOSYAL GÜVENLİK Kimlerin emekli aylığı artacak?
GSS prim borcu için 31 Ağustos’a kadar süre
SOSYAL GÜVENLİK GSS prim borcunda gelir testine dikkat
Yıpranan EYT’li nasıl emekli olacak?
SOSYAL GÜVENLİK Yıpranan EYT’li nasıl emekli olacak?
İstihdam koşulları belli oldu
SOSYAL GÜVENLİK İstihdam koşulları belli oldu
EYT’linin emekli aylığı daha düşük mü olacak?
SOSYAL GÜVENLİK EYT’linin aylığı nasıl hesaplanacak?
Hangi EYT’li 3600 günle emekli olacak?
SOSYAL GÜVENLİK Hangi EYT’li 3600 günle emekli olacak?
Sahte sigortaya dikkat!
SOSYAL GÜVENLİK Emekliliğiniz riske girer
Primini kendi ödeyenlere yapılandırma rehberi
SOSYAL GÜVENLİK Prim borcu olan EYT’li de yararlanacak
Desteğin ayrıntıları belli oldu: Bakıcı çalıştıranlar da yararlanacak!
SOSYAL GÜVENLİK Desteğin ayrıntıları belli oldu

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.