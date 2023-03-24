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Emeklilerin bayram ikramiyeleri 2 bin TL'ye çıkıyor! 2023 Emekli bayram ikramiyesi ne kadar, kaç TL oldu?

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AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, emekliye verilen bayram ikramiyesinin tutarının bin 100 TL'den 2 bin liraya yükseltileceğini bildirdi. Ramazan ve Kurban bayramlarında emekliye 2 bin lira ödeme yapılacak. Elitaş, konuyla ilgili düzenlemenin torba yasada yer alacağını kaydetti. Meclis'te basın toplantısı düzenleyen Elitaş, "16 maddelik yasa teklifine 2 madde daha ilave ediyoruz. Basın toplantısından sonra Cumhurbaşkanımızla konuştuk. Bin 100 TL ikramiyeye 900 TL ilave ile 2 bin TL olacak. Bu düzenlemeyi de yasa teklifine ekliyoruz." dedi.

15 MİLYON KİŞİ FAYDALANACAK

Ramazan ve Kurban bayramlarında emekliye 2 bin lira ikramiye ödemesi yapılacak. EYT'lilerle birlikte 15 milyon emekli zamlı bayram ikramiyesinden faydalanacak.

2018'DE BAŞLAMIŞTI

Emeklilere bayram ikramiyesi 2018 yılından beri ödeniyor. 2018 yılında bin TL olarak başlayan bayram ikramiyesi 2021 yılında 100 TL zamlanmış ve bin 100 TL olmuştu. Emekli bayram ikramiyesi 2022 yılında da 1.100 TL olarak uygulandı.

8 MİLYON 796 BİN KİŞİNİN MAAŞI 7 BİN 500 TL'NİN ALTINDA

En düşük emekli aylığının artırılmasıyla ilgili de konuşan Elitaş, 7 bin 500 altında 8 milyon 796 bin kişinin emekli aylığı aldığını açıkladı.

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