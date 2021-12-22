Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında deplasmanda Altay'ı 2-1 mağlup eden lider Trabzonspor'da, futbolcular dönüş yolunda uçakta horon ve kolbastı oynadı.
— Habertürk Spor (@HTSpor) December 22, 2021
Maçın ardından THY'ye ait özel uçakla Trabzon'a hareket eden kafilede yer alan futbolcuların, uçağın koridorunda horon ve kolbastı oynama görüntüleri Trabzonspor'un sosyal medya hesabı üzerinden yayımlandı.
Bordo-mavili oyuncular Abdülkadir Ömür, Abdulkadir Parmak, Uğurcan Çakır, Hüseyin Türkmen, Dorukhan Toköz, Berat Özdemir ile Serkan Asan'ın horon oynadığı, teknik ekipte yer alanların da futbolculara eşlik ettiği görüldü.
YORUMLAR