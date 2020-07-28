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Şile'de Türk bayrağına çirkin saldırı!

İstanbul'un Şile ilçesinde Türk bayrağına yönelik çirkin bir saldırıda bulunuldu. Cadde üzerinde yürüyen iki kişiden biri, iş yerinin kapısına asılan Türk bayrağına çekip, yere fırlattı. Güvenlik kameralarına da yansıyan çirkin saldırı sonrası kaldırımdan geçen bir genç ise, bayrağı yerden kaldırıp, katladıktan sonra yüksek bir yere koydu. Saldırgan T.H. polis tarafından yakalanıp, adliyeye sevk edildi

şile Türk bayrağına saldırı
DHA

İstanbul Şile'de, cadde üzerinde bir iş yerinin kapısına asılan Türk bayrağına saldıran kişi, kısa sürede yakalanıp, tutuklandı.

Olay, önceki gün saat 03.00 sıralarında Üsküdar Caddesi üzerinde meydana geldi. Cadde üzerindeki bir esnaf, sabah açmaya geldiğinde dükkanın kapısında asılı olan Türk bayrağının yerinde olmadığını fark etti. Esnaf, dikkatli baktığında bayrağın katlanarak üstte bir yere bırakıldığını gördü. Ardından güvenlik kamera görüntülerine bakan iş yeri esnaf, Türk bayrağının bir kişinin saldırısına uğradığını tespit etti.

POLİS HEMEN HAREKETE GEÇTİ

Esnafın ihbarı üzerine Şile İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri olaya ilişkin çalışma başlattı. Görüntülerin incelenmesinin ardından kimliği belirlenen saldırgan T.H. yakalanarak gözaltına alındı. Emniyete getirilerek sorgulaması yapılan şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli T.H. çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

OLAY ANI KAMERADA

Çirkin saldırı ise, iş yerinin güvenlik kamera görüntülerine yansıdı. Görüntülerde, kaldırımda yürüyen iki kişiden birinin asılı olan Türk bayrağını çekip yere fırlattığı görülüyor. İkilinin uzaklaştığı yönden gelen gencin yerde gördüğü bayrağı kaldırıp, katladıktan sonra yüksek bir yere bıraktığı kameraya yansıyor.

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