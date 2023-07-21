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        Haberler Dünya Türkiye'den Yunanistan'a yangın yardımı - Son Dakika Haberleri

        Son dakika haberi Türkiye'den Yunanistan'a yangın yardımı

        Türkiye, Yunanistan'da devam eden orman yangınlarıyla mücadele için 2 adet amfibik yangın söndürme uçağı ve 1 adet yangın söndürme helikopteri gönderecek

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.07.2023 - 18:05
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        Türkiye'den Yunanistan'a yangın yardımı
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        Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla, Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü envanterine kayıtlı 2 adet yangın söndürme uçağı ve 1 adet yangın söndürme helikopteri uçuş ekipleriyle birlikte Yunanistan'a gönderilecek.

        Etkili manevra kabiliyetlerine sahip amfibik uçaklar ile yerli ve milli imkanlarla üretilen yangın söndürme helikopteri, Yunanistan'daki orman yangınlarına müdahalede komşu ülkede kullanılacak."

        Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir, temsilidir.

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