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Son dakika haberi Türkiye ile Mısır görüşmelerinde ikinci tur sona erdi

Dışişleri Bakanlığı, "Türkiye-Mısır İstişarelerinin ikinci turu Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal ve Mısır Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Hamdi Sanad Loza başkanlığındaki heyetler arasında 7-8 Eylül 2021 tarihlerinde Ankara´da düzenlenmiştir. Taraflar, ele alınan konularda ilerleme sağlanmasına ve ilişkilerin normalleştirilmesini teminen ilave adımlar atılmasına ilişkin arzularını teyit etmiş, istişarelerin sürdürülmesinde mutabık kalmışlardır" açıklamasında bulundu

Son dakika haberi Türkiye ile Mısır görüşmelerinde ikinci tur sona erdi
AA

Türkiye-Mısır istikşafi istişarelerinin ikinci turu, Dışişleri Bakan Yardımcıları başkanlığındaki heyetler arasında Ankara'da tamamlandı.

AA'da yer alan habere göre bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Türkiye-Mısır istişarelerinin ikinci turunun, Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal ve Mısır Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Hamdi Loza başkanlığındaki heyetler arasında 7-8 Eylül'de Ankara'da düzenlendiği belirtildi.

Görüşmelerde, ikili konuların yanı sıra Libya, Suriye, Irak, Filistin ve Doğu Akdeniz’deki gelişmeler dahil bazı bölgesel konuların da ele alındığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Taraflar, ele alınan konularda ilerleme sağlanmasına ve ilişkilerin normalleştirilmesini teminen ilave adımlar atılmasına ilişkin arzularını teyit etmiş, istişarelerin sürdürülmesinde mutabık kalmışlardır."

İLK TUR İSTİŞARELER KAHİRE'DE YAPILMIŞTI

Türkiye ve Mısır heyetlerinin iki gün süren ve 6 Mayıs'ta Kahire'de tamamlanan istikşafi nitelikli görüşmelerin samimi havada ve kapsamlı içerikte yapıldığı ve iki ülkenin, istişarelerin bu turunun sonuçlarını değerlendirip müteakip adımları kararlaştıracağı bildirilmişti.

Dışişleri Bakanlığından görüşmenin ardından yapılan açıklamada, "Görüşmeler samimi havada ve kapsamlı içerikte gerçekleştirilmiştir. Görüşmelerde ikili konuların yanı sıra Libya, Suriye ve Irak'taki durum başta olmak üzere bölgesel konular ele alınmış, Doğu Akdeniz'de barış ve güvenliğin sağlanması ihtiyacı üzerinde durulmuştur. Taraflar istişarelerin bu turunun sonuçlarını değerlendirecek ve müteakip adımları kararlaştıracaktır." ifadelerine yer verilmişti.

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