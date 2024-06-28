Türkiye'nin gri listeden çıkmasına yönelik peş peşe açıklamalar

Mali Eylem Görev Gücü (FATF), Türkiye'nin gri listeden çıktığını açıkladı.

Dünya ekonomilerinin mali suçlarla mücadeleye uyumunu tespit eden FATF, kara para aklama ve terörizmin finansmanı ile mücadelede geride kaldığı için Türkiye'yi 2021 yılında gri listeye almıştı.

Konuya ilişkin açıklama yapan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz "Yılmaz "Kara paranın aklanması ve terörizmin finansmanının engellenmesine yönelik tamamlamış olduğumuz eylem planı sayesinde, Türkiye bugün gri listeden çıkmıştır. Türkiye’nin gri listeden çıkmış olması, uluslararası kaynak girişini hızlandıracak ve borçlanma maliyetleri üzerinde pozitif etki yaratacaktır" diye konuştu.

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"MÜCADELEMİZİ KARARLILIKLA SÜRDÜRECEĞİZ"

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ise konuya ilişkin "Ülkemizin 'Gri Liste'den çıkmasında emeği olan herkese teşekkür ediyorum. Başta terör ve o hainlerin finansmanına yönelik olmak üzere, organize suç örgütleriyle, zehir tacirleriyle, göçmen kaçakçılığı organizatörleriyle, kara para aklayan suç odaklarıyla mücadelemizi kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz" dedi.

"UYGULADIĞIMIZ POLİTİKALARIN BAŞARILI OLDUĞUNUN BİR GÖSTERGESİ"

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye'nin, Mali Eylem Görev Gücünün (FATF) gri listesinden çıkarılmasına yönelik, "Gri listeden çıkarılmış olmak, uyguladığımız politikaların başarılı olduğunun göstergelerinden biri oldu" ifadesini kullandı.