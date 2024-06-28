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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Türkiye'nin gri listeden çıkmasına yönelik peş peşe açıklamalar - İş-Yaşam Haberleri

        Türkiye'nin gri listeden çıkmasına yönelik peş peşe açıklamalar

        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Türkiye'nin gri listeden çıkmasına yönelik açıklamada bulundu. Yılmaz "Kara paranın aklanması ve terörizmin finansmanının engellenmesine yönelik tamamlamış olduğumuz eylem planı sayesinde, Türkiye bugün gri listeden çıkmıştır. Türkiye'nin gri listeden çıkmış olması, uluslararası kaynak girişini hızlandıracak ve borçlanma maliyetleri üzerinde pozitif etki yaratacaktır" diye konuştu. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ise "Başta terör ve o hainlerin finansmanına yönelik olmak üzere, organize suç örgütleriyle, zehir tacirleriyle, göçmen kaçakçılığı organizatörleriyle, kara para aklayan suç odaklarıyla mücadelemizi kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz" ifadelerini kulandı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.06.2024 - 12:11 Güncelleme: 28.06.2024 - 13:37
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        Türkiye'nin gri listeden çıkmasına yönelik peş peşe açıklamalar
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        Mali Eylem Görev Gücü (FATF), Türkiye'nin gri listeden çıktığını açıkladı.

        Dünya ekonomilerinin mali suçlarla mücadeleye uyumunu tespit eden FATF, kara para aklama ve terörizmin finansmanı ile mücadelede geride kaldığı için Türkiye'yi 2021 yılında gri listeye almıştı.

        "KAYNAK GİRİŞİ HIZLANACAK"

        Konuya ilişkin açıklama yapan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz "Yılmaz "Kara paranın aklanması ve terörizmin finansmanının engellenmesine yönelik tamamlamış olduğumuz eylem planı sayesinde, Türkiye bugün gri listeden çıkmıştır. Türkiye’nin gri listeden çıkmış olması, uluslararası kaynak girişini hızlandıracak ve borçlanma maliyetleri üzerinde pozitif etki yaratacaktır" diye konuştu.

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        "MÜCADELEMİZİ KARARLILIKLA SÜRDÜRECEĞİZ"

        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ise konuya ilişkin "Ülkemizin 'Gri Liste'den çıkmasında emeği olan herkese teşekkür ediyorum. Başta terör ve o hainlerin finansmanına yönelik olmak üzere, organize suç örgütleriyle, zehir tacirleriyle, göçmen kaçakçılığı organizatörleriyle, kara para aklayan suç odaklarıyla mücadelemizi kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz" dedi.

        "UYGULADIĞIMIZ POLİTİKALARIN BAŞARILI OLDUĞUNUN BİR GÖSTERGESİ"

        Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye'nin, Mali Eylem Görev Gücünün (FATF) gri listesinden çıkarılmasına yönelik, "Gri listeden çıkarılmış olmak, uyguladığımız politikaların başarılı olduğunun göstergelerinden biri oldu" ifadesini kullandı.

        Uygulanan ekonomi politikalarının, Türkiye'nin uluslararası alandaki güvenirliliğini ve ekonomik istikrarını pekiştirmeye devam ettiğini belirten Bolat, "Mali Eylem Görev Gücü (FATF) tarafından 3 yılda bir açıklanan gri listeden çıkarılmış olmak, uyguladığımız politikaların başarılı olduğunun göstergelerinden biri oldu. Kararlılıkla uyguladığımız politikalar, ihracatta yakaladığımız ivme, ithalatı ve dış ticaret açığını etkili ticaret politikaları tedbirleriyle azaltmamız ve uyguladığımız reformlar, ülkemizi her geçen gün daha da ileri taşımakta ve Türkiye'nin küresel ekonomik sistemdeki yerini sağlamlaştırmaktadır." değerlendirmesinde bulundu.

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