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Haberler Gündem Ukrayna'dan tahliye edilen yetim çocuklar Türkiye'de
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Son dakika haberi Ukrayna'dan tahliye edilen yetim çocuklar Türkiye'de

Savaşın devam ettiği Ukrayna'da yetimhanelerde kalan çocukların tahliyesi için başlatılan çalışma kapsamında, 185 kişilik ilk kafile Antalya'ya ulaştı.

Ukrayna'dan tahliye edilen yetim çocuklar Türkiye'de
Ukrayna'dan tahliye edilen yetim çocuklar Türkiye'de
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AA

Rusya-Ukrayna savaşından sonra Ukrayna'daki özellikle çocuk evlerinde (yetimhanelerde) bulunan çocukların tahliyesi için Türkiye İçişleri Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Göç İdaresince çalışma gerçekleştirildi.

Bu kapsamda 159'u yetim çocuk ve 26'sı bakım personelinden oluşan 185 kişilik ilk kafile Polonya'dan uçakla Antalya'ya geldi.

Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar, eşi Kateryna Bodnar ile Ukrayna'nın Antalya Konsolosu Emir Rustamov çocukları havalimanında karşıladı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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