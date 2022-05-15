Spor Toto Süper Lig’in 37. haftasında Kasımpaşa, Antalyaspor’u konuk etti. Müsabaka Antalya ekibinin 4-2 üstünlüğü ile sonuçlandı. Ev sahibi Kasımpaşa’nın iki golünü de atan Umut Bozok 18 sayısına ulaşarak, gol krallığı yarışında 16 golü bulunan en yakın takipçileri El Kaabi ve Pohjanpalo'nun önünde zirvede yer aldı.