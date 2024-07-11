Boğaziçi Üniversitesi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Türkiye'nin önde gelen yer bilimcilerinden Doç. Dr. Doğan Kalafat'ın hayatını kaybettiğini duyurdu. Açıklamada şöyle denildi:

1984 YILINDA ÇALIŞMALARINA BAŞLADI

"1984'te Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü (KRDAE) Sismoloji Laboratuvarı'nda Jeofizikçi olarak görevine başlayan Kalafat, aynı bölümde laboratuvar şefi olarak 2004'e kadar görev yaptı. Ardından Ulusal Deprem İzleme Merkezi Müdürü olan Doç. Dr. Doğan Kalafat, 2015'e kadar bu görevini sürdürdü. Doç. Dr. Kalafat 2015'te başladığı KRDAE Bölgesel Deprem Tsunami İzleme Merkezi (BDTİM) müdürlüğü görevine Haziran 2024'e kadar devam etti.