İlahiyatçı-Yazar Ömer Döngeloğlu (52),yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle tedavi gördüğü hastanede vefat etti.

AA'da yer alan habere göre, Kovid-19 teşhisi konulmasının ardından Başakşehir Şehir Hastanesi'nde bir süredir tedavi gören Döngeloğlu'nun durumu ağırlaştı.

Yapılan müdahalelere rağmen bu sabah hayatını kaybeden Döngeloğlu'nun cenaze töreniyle ilgili bilgilerin gün içinde belirleneceği öğrenildi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN TAZİYE TELEFONU

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da, ilahiyatçı-yazar Ömer Döngeloğlu’nun vefatı nedeniyle oğlu Muhammed Döngeloğlu ile telefonda görüşerek, başsağlığı diledi.

İHA'nın haberine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede merhum Ömer Döngeloğlu’na Allah’tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diledi.

1968'de Tokat Zile'de dünyaya gelen Ömer Döngeloğlu, ilkokulu Zile Altunyurt İlkokulu'nda, orta eğitimini Zile İmam Hatip Lisesi'nde tamamladı. Daha sonra Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nden mezun olarak 1986-1996 yılları arasında memleketi Tokat'ta imam-hatiplik yaptı.

Kamuda uzun yıllar çeşitli idari görevlerde çalışan Döngeloğlu, İslam tarihi ve Siyer-i Nebi üzerine araştırma, inceleme, okuma ve gezi yazıları ile biliniyordu. Döngeloğlu, aynı zamanda ramazan aylarında televizyon programları hazırlayıp sunmuştu.

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