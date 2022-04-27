Uşak Valisi Kocabıyık merkeze alındı 0:00 / 0:00

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İçişleri Bakanlığı, Uşak Valisi Funda Kocabıyık'ın geçici olarak İçişleri Bakanlığı emrine görevlendirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Uşak Valisi Funda Kocabıyık geçici görevle İçişleri Bakanlığı emrine görevlendirilmiştir." bilgisi paylaşıldı.

EŞİNİN TWEETLERİ GÜNDEME GELMİŞTİ

Uşak Valisi Funda Kocabıyık'ın eşi 25. ve 26. Dönem AK Parti İzmir Milletvekili Hüseyin Kocabıyık, Gezi Parkı Davası kararının ardından "Hayatımız boyunca Menderes’i ipe çeken zalim hakim ve savcılara lanet okuduk; şimdi onların benzerleri vicdansız hükümler kuruyorlar. Hukuk dışı kararların hakim ve savcıları bizi, hayatımızı adadığımız ne kadar kutsal değer varsa onları savunamaz hale getiriyorlar. Bu karar sahipleri mazide başardığımız her şeyi yıkıyorlar aslında. Bu yıkıma dur diyecek otorite bellidir ve ondan imdat istiyoruz" açıklamasıyla gündeme gelmişti.