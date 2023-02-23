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UYAFA depremzedeler yararına gösteri maçı düzenleyecek

Uluslararası Yetenek Avcıları Futbol Akademisi (UYAFA), 24 ülkeden takımların katılımı ile 25-31 Mayıs tarihleri arasında Erzurum’da düzenlenecek olan UYAFA Uluslararası Palandöken Cup öncesinde özel maç düzenleyecek. UYAFA Genel Başkanı Özcan Şimşek, Hagi ve Popescu’nun da aralarında olduğu eski yıldız futbolcuların forma giyeceği gösteri maçından elde edilecek tüm gelirin depremzedelere bağışlanacağını bildirdi

UYAFA depremzedeler yararına gösteri maçı düzenleyecek

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen bölgelere yardım ve kurtarma operasyonları için destekte bulunmak için ilk günden itibaren harekete geçen Uluslararası Yetenek Avcıları Futbol Akademisi (UYAFA), çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

UYAFA, AFAD koordinasyonunda tırlarla acil yardım malzemelerini bölgeye ulaştırırken, sahaya gönderilen ekiplerle deprem bölgesindeki arama kurtarma çalışmalarına destek oldu.

Özcan Şimşek başkanlığındaki UYAFA yönetimi son olarak, Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın himayesinde U13 kategorisinde 25-31 Mayıs tarihleri arasında 24 ülkenin katılımıyla Erzurum’da düzenlenecek olan UYAFA Uluslararası Palandöken Cup öncesinde, eski yıldız futbolcuların yer alacağı özel maç düzenleme kararı aldı.

Bu doğrultuda UYAFA Başkan Vekili Necati Alçık beraberindeki heyetle birlikte Türkiye’nin Romanya Büyükelçisi Özgūr Kıvanç Altan’ı ziyaret etti.

Bașkan vekili Necati Alçık, Medya Danışmanı Aydın Doğan, Romanya Bașkanı Kubilay Koçak, Avrupa Genel Sekreteri Gökhan Karakurt’un da yer aldığı görüşmede UYAFA’nın faaliyetleri ve UYAFA Uluslararası Palandöken Cup hakkında Büyükelçi Altan’a bilgi verildi. Ayrıca, özel maça davet edilen Hagi ve Popescu ile yapılan ön görüşmelerin detayları konuşuldu. Büyükelçisi Özgür Kıvanç Altan da UYAFA’nın organizasyonlarına destek olma sözü verdi.

GELİR DEPREMZEDELERE BAĞIŞLANACAK

UYAFA Genel Başkanı Özcan Şimşek, Erzurum’daki Kazım Karabekir Stadyumu’nda oynanacak maçtan elde edilecek tüm gelirin depremzedelere bağışlanacağını bildirdi.

Özcan Şimşek, bir dönem ülkemizde Galatasaray forması giyen dünyaca ünlü eski Rumen futbolcular Gheorghe Hagi ve Gheorghe Popescu’ya teklifte bulunulduğunu belirterek, Hagi ve Popescu’dan olumlu yanıt alındığını Türkiye’den de eski yıldız futbolcuların özel maça davet edileceğini söyledi.

ÖZCAN ŞİMŞEK: SPOR EVRENSEL BİR DİL

Özcan Şimşek, depremzedeler yararına düzenlemeyi düşündükleri özel maç için Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile görüşme yapacaklarını ifade ederek, “Erzurum’da düzenleyeceğimiz UYAFA Uluslararası Palandöken Cup’ın mimarı Sayın Bakanımız Kasapoğlu’dur. Bu noktada kendisinin görüş ve önerileri bizim için çok değerli. Sayın Bakanımız ile yapacağımız görüşmeden sonra projemize son şeklini vermek için çalışmalara başlayacağız. Ülke olarak zorlu bir süreçten geçiyoruz. Yaraların sarılması için tüm halkımız kenetlendi. Bizler de UYAFA olarak ilk günden seferber olduk. Şimdi de özel maç düzenlemeye karar verdik. Spor evrensel bir dil ve sporun birleştirici özelliğini kullanarak depremzedelerimize yardımda bulunmak istedik. Özel maçtan elde edilecek tüm gelir depremzedelere bağışlanacaktır.” dedi.

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