Galatasaray'a 3-1 yenilen Fenerbahçe'de teknik direktör Ersun Yanal'ın istifa edip etmeyeceği çok konuşuldu. Habertürk Spor'dan Ahmet Selim Kul'un haberine göre; Yanal'dan yönetime ulaşan bir istifa olmadığı öğrenildi. Yanal ile ilgili bu gece bir kararın alınması beklenmezken süreçle ilgili net durum yarın belli olacak. Yapılacak görüşmelerin ardından Yanal'la yolların ayrılması bekleniyor.

VOLKAN KAZAK: İSTİFA HABERLERİ DOĞRU DEĞİL

Süper Lig'de Galatasaray'a evinde 3-1 mağlup olan Fenerbahçe'nin teknik direktörü Ersun Yanal, Ülker Stadı'ndan özel aracıyla ayrıldı. Karşılaşmanın bitmesinden 2 saat sonra stattan ayrılan Yanal'ı yönetim kurulu üyesi Selahattin Baki geçirdi. Yanal'ın stattan ayrılmasının ardından yardımcı antrenör Volkan Kazak, karma alanından geçerken basın mensuplarının "Hoca istifa etti mi?" yönündeki sorusu üzerine, istifa haberlerinin doğru olmadığını söyledi.