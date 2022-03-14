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Yayın ihalesinden SON DAKİKA: TRT ve Saran imzaladı! Yayın ihalesi ne oldu, kim aldı ve Süper Lig maçları nerede yayınlanacak? - Spor Haberleri

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), yayın ihalesinde Digiturk ile sözleşme imzalanmasının söz konusu olmadığını ve yayın hakkı sözleşmesinin imzalanması için hakların, ilgili paketlere en yüksek ikinci teklifleri veren Saran ile TRT'ye geçtiğini açıklamıştı.

SARAN VE TRT SÖZLEŞMELERİ İMZALADI

Saran Group, Paket 1-B, Paket 1-C, Paket 1-E, Paket 2 ve Paket 3 Yayın Hakları Sözleşmeleri'ni 11 Mart 2022 Cuma günü imzaladığını, teminat mektuplarıyla birlikte TFF'ye teslim ettiğini duyurdu. Saran'ın ardından TRT de Paket 1-D ve Paket 1-F‘ye ilişkin sözleşmeleri TFF’ye teslim ettiklerini açıkladı.

SARAN'IN İMZALADIĞI PAKETLERİN İÇERİKLERİ VE YAPILAN TEKLİFLER

PAKET 1-B: 4'ü hafta sonuna denk gelen derbi olmak üzere, toplam 60 (2022-23 sezonu için 68 maç) hafta sonu Süper Lig maçının canlı yayın hakları

Digitürk: 500 milyon lira (Digiturk sözleşmeyi imzalamadı)

Saran Medya: 324 milyon lira

PAKET 1-C: 4'ü hafta içine denk gelen derbi olmak üzere, 36 hafta içi Süper Lig maçının canlı yayını hakları

Digitürk: 140 milyon lira (Digiturk sözleşmeyi imzalamadı)

Saran Medya: 30 milyon lira

PAKET 1-E: Dijital platformlardan Süper Lig kısa özet hakları

Digitürk: 30 milyon lira (Digiturk sözleşmeyi imzalamadı)

Saran Medya: 16 milyon 200 bin lira

PAKET 2: Süper Lig maçlarının uluslararası bahis platformlarında canlı yayın hakkı

Digitürk: 140 milyon lira (Digiturk sözleşmeyi imzalamadı)

Saran Medya: 5 milyon dolar

PAKET 3: Süper Lig ve TFF 1. Lig maçlarının uluslararası bahis platformlarında düşük çözünürlüklü olarak İnternet TV ve GSM şebekeleri canlı yayın hakkı

Digitürk: 140 milyon milyon dolar (Digiturk sözleşmeyi imzalamadı)

Saran Medya: 6 milyon dolar

TRT'NİN İMZALADIĞI PAKETLERİN İÇERİKLERİ VE YAPILAN TEKLİFLER

TFF, Digiturk'ün imzalamadığı 1-D ve 1-F paketlerini ise en yüksek teklif veren 2. şirket olan TRT'ye vermişti. TRT'den sözleşmelerin teslim edildiğine dair açıklama yapıldı: "TRT olarak Süper Lig ve 1. Lig yayın hakları ihalesi kapsamında yer alan Paket 1-D ve Paket 1-F‘ye ilişkin sözleşmeleri TFF’ye teslim ettik."

PAKET 1-D: TFF 1. Lig maçlarının canlı yayın hakları ve özetleriyle Süper Lig maçlarının geniş özetleriyle haber amaçlı görüntü hakları

Digitürk: 330 milyon lira (Digiturk sözleşmeyi imzalamadı)

TRT: 190 milyon 400 bin lira

PAKET 1-F: Süper Lig ve TFF 1. Lig maçlarının radyo yayın hakları

Digitürk: 15 milyon lira (Digiturk sözleşmeyi imzalamadı)

TRT: 4 milyon 80 bin lira

PAKET 1-A İHALE DIŞINDA BIRAKILMIŞTI

Digiturk'ün tüm paketleri kapsayan teklifi (2.105.000.000+KDV) geçmiş yıllara göre ödenen bedellerden düşük olması nedeniyle kabul edilmemişti. TFF'den yapılan açıklamada; Paket 1-A içerisinde yer alan hakların ihale dışında bırakıldığı ve yayın ihalesinin 3 yıllık yapılacağı duyurulmuştu.

1-A İÇİN YENİ İHALE AÇILACAK

Paket 1-A’nın satışı için yeni ihale açılacak. Bu ihalede nasıl bir model izleneceğini de TFF tarafından duyurulacak.

PAKET 1-A: 8'i hafta sonuna denk gelen derbi olmak üzere, toplam 210 (2022-23 sezonu için 238 maç) hafta sonu Süper Lig maçının canlı yayın hakları

Digitürk: 810 milyon lira (Bu paket iptal edildi, yeniden ihale edilecek)

DIGITURK TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

Digitürk, en cazip paket olan Paket 1-A’nın ihale dışı bırakılmasına tepki göstermişti. Söz konusu pakete sadece Digitürk 810 milyon liralık teklif vermişti. Ancak TFF İhale, bu paketin değerinin en az 1.5 milyar TL olduğuna kanaat getirip, ihalesini iptal ettiğini buna karşın diğer 7 paket için için tarafları imzaya çağırmıştı.

TFF'NİN 28 ŞUBAT'TAKİ AÇIKLAMASI

"Paket 1"de yer alan; 1-B, 1-C, 1-D, 1-E, 1-F ve "Paket 2" ile Paket 3 için en yüksek teklifi yapan Digiturk'e 7 Mart'a kadar süre verildi. Belirlenen süre sonunda Yayın Hakkı Sözleşmesi'nin imzalanmaması halinde en yüksek ikinci teklifi veren Saran Medya'ya da bir hafta süre verildi"

YAYIN İHALESİ SÜRECİ

14 ŞUBAT: SÜPER LİG TV GÜNDEME GELDİ

14 Şubat Pazartesi günü yayın hakları ihalesine katılan firmaların verdikleri tekliflerin çok düşük olması üzerine kulüpler yeni bir görüş ortaya atmıştı. Yayın Hakları İhale Komisyonu'nun ürettiği formüle göre; kulüplerin Süper Lig TV'yi kurması gündeme geldi.

Öte yandan TFF Yayın Hakları İhalesi Komisyonu, mevcut teklif veren kuruluşların tekliflerini revize etmesi için, tüm katılımcı firmalara, 18 Şubat cuma günü kadar saat 17.00'ye kadar ek süre tanındı.

18 ŞUBAT: TEKLİFLER REVİZE EDİLDİ

Tanınan ek sürenin ardından firmalar, ikinci tekliflerini yaptı. İhalede firmaların teklifleri, aracı firma tarafından toplandı ve 21 Şubat pazartesi günü tüm tekliflerin TFF Yayın Hakları İhalesi Komisyonu'na sunulması kararlaştırıldı.

21 Şubat Pazartesi günü zarfların açılmasının ardından TFF Yayın Hakları İhalesi Komisyonu'nun olumlu veya olumsuz kararını açıklaması bekleniyordu.

21 ŞUBAT: SON BİR KEZ DAHA TOPLANTI YAPILMA KARARI ALINDI

İhale komisyonu, 2 firmanın yarıştığı revize teklifleri masaya yatırırken sonuç çıkmadı. Komisyon, firmalarla 24 Şubat'ta detaylı bir toplantı yapma kararı aldı.

24 ŞUBAT'TA BİR ARAYA GELDİLER

Süper Lig ve 1. Lig müsabakaları yayın haklarının devrine ilişkin Yayın İhale Komisyonu toplantısı 24 Şubat'ta son kez yapıldı. Toplantıda ihaleye teklif veren firmaların temsilcileri tarafından sunum yapıldı. Komisyon üyelerinin değerlendirmesinin ardından Ahmet Ağaoğlu, Kulüpler Birliğine yönelik bilgilendirme toplantısı yaptı. Nihai karar 28 Şubat Pazartesi günü açıklanacağı duyuruldu.

28 ŞUBAT: EK 1 HAFTA SÜRE VERİLDİ

TFF, mevcut paketlerin kabul edilmediğini ve tekliflerin sonuçlandırılması için ek bir hafta süre verildiğini açıkladı.

Digiturk'ün tüm paketleri kapsayan teklifi (2.105.000.000+KDV) geçmiş yıllara göre ödenen bedellerden düşük olması nedeniyle kabul edilmedi. Öte yandan Paket 1-A içerisinde yer alan hakların ihale dışında bırakılmasına karar verildi. Ayrıca yayın ihalesinin 3 yıllık yapılacağı belirtildi.

TFF'den yapılan açıklamada, "Paket 1"de yer alan; 1-B, 1-C, 1-D, 1-E, 1-F ve "Paket 2" ile Paket 3 için en yüksek teklifi yapan Digiturk'e 7 Mart'a kadar süre verildi. Belirlenen süre sonunda Yayın Hakkı Sözleşmesi'nin imzalanmaması halinde en yüksek ikinci teklifi veren Saran Medya'ya da bir hafta süre verildiği duyuruldu.

7 MART: BEIN'DEN TFF'YE TEPKİ

BeIN Sports, yayın ihalesinde imza sırasının Saran Group ve TRT'ye geçmesinin ardından bir açıklama yayınladı. Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"TFF ve İhale Komisyonu’nun, mevcut belirsizlik koşullarında önemli ölçüde daha yüksek ve mali açıdan güvenli bir teklifi reddetme kararını dikkatle takip ettik. TFF ve komisyonun, Türk futbolu çıkarları için hareket etme sorumluluğu olduğunu da hatırlatmak istiyoruz."