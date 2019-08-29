Kamu görevlilerinin 2020-2021 maaş artışlarına ilişkin 5. dönem toplu sözleşme görüşmelerinde uzlaşma sağlanamayınca devreye giren hakem kurulu, memur ve memur emeklilerinin maaşlarına 2020 yılında yüzde 4+4, 2021 yılında da yüzde 3+3 oranında zam yapılmasını kararlaştırdı. Bir önceki altı aylık dönemde gerçekleşen enflasyonun yapılan maaş artışını aşması halinde, aradaki fark sonraki altı aylık dönemde maaşlara yansıtılacak.
Buna göre memur maaşları ve emekli memurların aylıkları ocak ayında yüzde 4 oranında artacak. Böylece, yeni yılda en düşük memur maaşı 3 bin 872 lira, en düşük memur emekli aylığı da 2 bin 623 lira olacak.
ENFLASYON FARKI DA ALACAKLAR
Bu yıl temmuz ayında memur maaşlarına yüzde 6.02 oranında artış yapıldı. Bunun 5 puanı sözleşme zammından, 1.02 puanı enflasyon farkından oluşuyor.
Dolayısıyla bu yılın temmuz-aralık döneminde enflasyon yüzde 5’i aşarsa, aradaki fark da ocak ayındaki maaş artışlarına yansıtılacak.
|Kim ne kadar maaş alacak?
|(Net / TL)
|UNVAN VE DERECE
|Mevcut
|2020 Ocak
|Genel müdür (1/4)
|12.393
|12.888
|Şube müdürü (Lisans - 1/4)
|6.515
|6.776
|Memur (Lisans - 9/1)
|4.014
|4.174
|Öğretmen (1/4)
|5.022
|5.223
|Kaymakam 1. sınıf (1/4)
|11.366
|11.821
|Başkomiser (3/1)
|6.511
|6.772
|Polis memuru (8/1)
|5.698
|5.926
|Uzman doktor (1/4)
|7.747
|8.057
|Hemşire (Lisans - 5/1)
|4.871
|5.066
|Mühendis (1/4)
|6.651
|6.917
|Teknisyen (Lise - 11/1)
|4.178
|4.345
|Profesör (1/4)
|10.707
|11.135
|Araştırma görevlisi (7/1)
|6.314
|6.567
|Vaiz (1/4)
|5.220
|5.429
|Avukat (1/4)
|6.350
|6.604
|En düşük memur maaşı
|3.723
|3.872
Not: Memur maaş tablosunda yer alan rakamlar Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın temmuz ayında açıkladığı verilere dayanarak hesaplanmıştır. Bakanlığın açıkladığı rakamlara aile ve çocuk yardımları ile yan ödemeler dahildir. Her unvan ve derecenin en yüksek maaş ödemeleri dikkate alınmaktadır.
|Memurların emekli aylığı ne olacak?
|(TL)
|Mevcut
|2020 Ocak
|Müsteşar (1/1)
|9.088
|9.452
|Genel müdür (1/1)
|8.033
|8.355
|Şube müdürü (Lisans - 1/4)
|3.083
|3.206
|Memur (Lisans - 1/4)
|3.016
|3.137
|Öğretmen (1/4)
|3.102
|3.226
|Kaymakam 1. sınıf (1/4)
|5.266
|5.476
|Başkomiser (1/4)
|3.208
|3.336
|Polis memuru (8/1)
|3.208
|3.336
|Hemşire (Lisans - 1/4)
|3.015
|3.136
|Mühendis (1/4)
|3.782
|3.934
|Teknisyen (Lise -1/4)
|2.632
|2.738
|Profesör (1/4)
|7.195
|7.483
|Araştırma görevlisi (1/4)
|3.780
|3.932
|İmam-hatip
|3.102
|3.226
|Avukat (1/4)
|3.102
|3.226
|En düşük memur emekli aylığı
|2.522
|2.623
|Ek ödeme dahildir
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