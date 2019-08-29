Son dakika haberi: Yeni yılda kim ne kadar maaş alacak? İşte o maaş zamları

Kamu görevlilerinin 2020-2021 maaş artışlarına ilişkin 5. dönem toplu sözleşme görüşmelerinde uzlaşma sağlanamayınca devreye giren hakem kurulu, memur ve memur emeklilerinin maaşlarına 2020 yılında yüzde 4+4, 2021 yılında da yüzde 3+3 oranında zam yapılmasını kararlaştırdı. Bir önceki altı aylık dönemde gerçekleşen enflasyonun yapılan maaş artışını aşması halinde, aradaki fark sonraki altı aylık dönemde maaşlara yansıtılacak.

Buna göre memur maaşları ve emekli memurların aylıkları ocak ayında yüzde 4 oranında artacak. Böylece, yeni yılda en düşük memur maaşı 3 bin 872 lira, en düşük memur emekli aylığı da 2 bin 623 lira olacak.

ENFLASYON FARKI DA ALACAKLAR

Bu yıl temmuz ayında memur maaşlarına yüzde 6.02 oranında artış yapıldı. Bunun 5 puanı sözleşme zammından, 1.02 puanı enflasyon farkından oluşuyor.

Dolayısıyla bu yılın temmuz-aralık döneminde enflasyon yüzde 5’i aşarsa, aradaki fark da ocak ayındaki maaş artışlarına yansıtılacak.

Kim ne kadar maaş alacak? (Net / TL) UNVAN VE DERECE Mevcut 2020 Ocak Genel müdür (1/4) 12.393 12.888 Şube müdürü (Lisans - 1/4) 6.515 6.776 Memur (Lisans - 9/1) 4.014 4.174 Öğretmen (1/4) 5.022 5.223 Kaymakam 1. sınıf (1/4) 11.366 11.821 Başkomiser (3/1) 6.511 6.772 Polis memuru (8/1) 5.698 5.926 Uzman doktor (1/4) 7.747 8.057 Hemşire (Lisans - 5/1) 4.871 5.066 Mühendis (1/4) 6.651 6.917 Teknisyen (Lise - 11/1) 4.178 4.345 Profesör (1/4) 10.707 11.135 Araştırma görevlisi (7/1) 6.314 6.567 Vaiz (1/4) 5.220 5.429 Avukat (1/4) 6.350 6.604 En düşük memur maaşı 3.723 3.872

Not: Memur maaş tablosunda yer alan rakamlar Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın temmuz ayında açıkladığı verilere dayanarak hesaplanmıştır. Bakanlığın açıkladığı rakamlara aile ve çocuk yardımları ile yan ödemeler dahildir. Her unvan ve derecenin en yüksek maaş ödemeleri dikkate alınmaktadır.