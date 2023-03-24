Son dakika haberine göre 14 Mayıs seçimleri için ittifak protokolü başvurularının son gününde siyasette sıcak gelişmeler yaşandı.

Buna göre Yeniden Refah Partisi, Cumhur İttifakı'na dahil oldu. Parti temsilcileri, Cumhur İttifakı'nın ittifak protokolünün YSK'ya teslimine katıldı. Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'ın imzasının da protokolde yer alacağı belirtildi.

HÜDA-PAR DA KARARINI VERDİ

HÜDA-PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu da, "14 Mayıs'ta yapılacak olan parlamento seçimlerinde AK Parti liselerinden girmek suretiyle seçimlere katılacağız" açıklamasında bulundu.

İTTİFAK PROTOKOLÜNÜ SUNDUKTAN SONRA AÇIKLAMADA BULUNDULAR

İttifak protokolünü YSK'ya sunan heyet içerisinde yer alan MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"14 Mayıs'ta yapılacak seçimlere Adalet ve Kalkınma Partisi, Milliyetçi Hareket Partisi ve Yeniden Refah Partisi Cumhur İttifakı adı altında katılmaya karar vermiştir. Cumhur İttifakı Türkiye'nin maruz kaldığı saldırılara karşı yerli ve milli duruşun sonucu olarak ortaya çıkmıştır. Yenikapı'da ortaya çıkan milli mutabakat yapılan idari reformla perçinlenerek milli şuura dönüşmüştür. Cumhur İttifakı haklının güvencesidir, doğrunun tarafıdır, demokrasinin, insan haklarının ve hukukun üstünlüğünün teminatı olmaya devam edecektir.

Öncelikle depremin yaralarını sarmak, ihya sürecini tamamlamak hedefimizdir. İttifakımız gücünü ve kararlılığını aziz milletinden almaktadır. Seçimlerde 61 milyon vatandaşımız oy kullanacaktır. Yurt dışında 3 milyon 300 bin gurbetçimiz oy verecektir. Seçimler demokrasinin görünen yüzüdür, ülkemize ve milletimize mübarek olsun."