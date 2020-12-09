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Son dakika: Fahrettin Koca açıkladı! Yılbaşında sokağa çıkma yasağı olacak mı?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca , son dakika Bilim Kurulu toplantısının ardından koronavirüs ile mücadele ve koronavirüs tedbirleri ile ilgili gazetecilerin sorularını yanıtladı. Peki yılbaşında sokağa çıkma yasağı olacak mı? İşte Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan son dakika açıklama...

Son dakika: Fahrettin Koca açıkladı! Yılbaşında sokağa çıkma yasağı olacak mı?

Türkiye'de koronavirüs salgını kapsamında hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasağı uygulanıyor. Vatandaşlar yılbaşının yaklaşması üzerinde yeni koronavirüs yasakları uygulanıp uygulanmayacağını merak ediyor.

YILBAŞINDA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca "Yılbaşında seyahat yasağı olacak mı?" sorusuna "Yılbaşı gecesi kısıtlamaya tabi. Gün sayısının artıp artmama durumu gelecek hafta sonuçları ve salgının seyri belirleyecek. Kısıtlamayı genişletebilir miyiz 4 güne çıkabilir miyiz bunu salgının seyri belirleyecek. şeklinde yanıt verdi.

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