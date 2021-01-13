YÖK Başkanından parayla ödev ve tez hazırlayanlar için suç duyurusuna ilişkin açıklama 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM

YÖK Başkanı Yekta Saraç, parayla ödev ve tez hazırlayanlar ile hazırlatanlara suç duyurusuna ilişkin açıklamada bulundu.

Saraç, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "YÖK, para karşılığında tez ve ödev hazırlayan bazı internet siteleri ve sosyal medya hesapları ile bu kişilerden “istifade eden” ve bu süreçlere “katkı sağlayan” şüpheliler hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunmuştur. Türk yükseköğretiminde “kaliteyi ve liyakati” önemseyen "Yeni YÖK” olarak, bu ve benzeri akademiyi zehirleyen yasadışı durumlara karşı hiçbir zaman müsamaha gösterilmeyeceğinin bilinmesini isteriz" dedi.