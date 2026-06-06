Erzurum'da kaza, dün saat 17.40 sıralarında Hınıs-Muş kara yolunun Aşağı İncesu mevkiinde meydana geldi. Hınıs istikametinde Ekrem İ.'nin (58) kontrolünü yitirdiği hafif ticari araç, yoldan çıkıp takla attı.

İKİ KİŞİ OLAY YERİNDE ÖLDÜ

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde araçtaki Halide M. (67) ile Netice İ.’nin (52) hayatını kaybettiği belirlendi.

2 YAŞINDA HAYATA VEDA

Kazada ağır yaralanan Yusuf Ali M. (2) ile Derya Y. (31), Leyla M. (39), Ziynet P. (59) ve sürücü Ekrem İ., ambulanslarla Karayazı Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan kalbi duran Yusuf Ali M., doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

4 YARALININ TEDAVİSİ SÜRÜYOR

Karayazı Devlet Hastanesi’nde ilk müdahaleleri yapılan 4 yaralı ise ileri tetkik için Erzurum’daki çeşitli hastanelere sevk edildi. Kazada hayatını kaybedenlerin cenazeleri, otopsi için morga götürüldü.

Jandarma, kazayla ilgili inceleme başlattı.