Zaha'dan olay paylaşım: "O gün geldi..." Fenerbahçe'nin kadrosuna katmak istediği Wilfred Zaha, sosyal medya hesabından "O gün geldi" paylaşımında bulundu

İsmi Süper Lig ekibi Fenerbahçe ile ciddi şekilde anılan Wilfred Zaha, sosyal medyadan olay bir paylaşım yaptı. Instagram üzerinden hikaye paylaşımı yapan Zaha, "O gün geldi" sözlerine yer verdi:

Oyuncunun yazısı ise gelecek sezon hangi takıma katılmaya karar verdiği yönünde yorumların yapılmasına sebep oldu.

Zaha, altyapısından yetiştiği Crystal Palace'ın forması ile toplamda 458 karşılaşmaya çıkan Zaha, 90 gol ve 76 asistlik performans sergiledi.