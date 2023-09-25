Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Vefat
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: Zehir tacirlerine bir darbe daha! 45 kişi yakalandı

        Son dakika haberi Zehir tacirlerine bir darbe daha! 45 kişi yakalandı

        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "19 ilde yapılan operasyonlarda 45 zehir taciri yakalandı" açıklamasında bulundu

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 25.09.2023 - 12:08 Güncelleme: 25.09.2023 - 12:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        Zehir tacirlerine bir darbe daha! 45 kişi yakalandı
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul başta olmak üzere 19 ilde düzenlenen operasyonlarda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildiğini ve 45 zehir tacirinin yakalandığını duyurdu.

        İHA'nın haberine göre Bakan Yerlikaya, 19 ilde zehir tacirlerine yönelik yapılan operasyonlarda 45 şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi.

        İstanbul, Hakkari, Ağrı, Şanlıurfa, Kütahya, Konya, Elazığ, Bursa, Edirne, Bingöl, Sakarya, Aydın, Çankırı, Samsun, Antalya, Balıkesir, Mersin, Karabük ve Tekirdağ’da il jandarma komutanlıkları ve il emniyet müdürlükleri tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda, 70 kilo 500 gram eroin, 35 kilogram kokain, 39 kilogram 500 gram metamfetamin, 29 kilo 500 gram skunk, 41 kilogram kubar esrar, 21 kilogram toz esrar, 2 kilogram esrar, 800 gram muhtelif uyuşturucu, 6 kilogram kenevir tohumu, 439 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

        Operasyonları düzenleyen emniyet ve jandarma personelini tebrik eden Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, “Geleceğimizi çocuklarımızı zehirleyen uyuşturucu tacirleriyle mücadelemiz kararlılıkla devam edecek” ifadelerine yer verdi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Araç sahipleri ek MTV'yi ödedi mi?
        Araç sahipleri ek MTV'yi ödedi mi?
        Yasak aşk cinayetinde "Pes" dedirten mesajlaşma!
        Yasak aşk cinayetinde "Pes" dedirten mesajlaşma!
        Merkez Bankası'ndan yeni KKM adımı
        Merkez Bankası'ndan yeni KKM adımı
        1 polisi şehit eden çetenin firari liderine müebbet!
        1 polisi şehit eden çetenin firari liderine müebbet!
        Çok gürültülü! İlk kez ölçüldü
        Çok gürültülü! İlk kez ölçüldü
        "Kulübedeki simyacı"
        "Kulübedeki simyacı"
        K.Maraş'ta 6 Şubat'ta o binada 26 kişi ölmüştü! İşte istenen ceza!
        K.Maraş'ta 6 Şubat'ta o binada 26 kişi ölmüştü! İşte istenen ceza!
        Kim Basinger ortaya çıktı
        Kim Basinger ortaya çıktı
        İtalyan mafya lideri Denaro hayatını kaybetti
        İtalyan mafya lideri Denaro hayatını kaybetti
        Nelsson out, Sanchez in!
        Nelsson out, Sanchez in!
        Açık kapı faciasında 'klimadan tasarruf' iddiası!
        Açık kapı faciasında 'klimadan tasarruf' iddiası!
        10 bin liraya alıcı buldu
        10 bin liraya alıcı buldu
        Sabancı & Talu aşkı
        Sabancı & Talu aşkı
        Yıkılmaz kale!
        Yıkılmaz kale!
        Çocukluk hayaliydi! Tüm parasını yatırdı...
        Çocukluk hayaliydi! Tüm parasını yatırdı...
        Sel bölünmüş Libya’yı birleştirir mi? Trablus Hükümeti ne diyor?
        Sel bölünmüş Libya’yı birleştirir mi? Trablus Hükümeti ne diyor?
        "Eris için yeni aşıya ihtiyaç var"
        "Eris için yeni aşıya ihtiyaç var"
        "Esnek ödeme planları ve kiralık konut üretimi artırılabilir"
        "Esnek ödeme planları ve kiralık konut üretimi artırılabilir"
        İstihdam kan kaybediyor
        İstihdam kan kaybediyor
        "Otomobilde kampanya dönemi başlıyor"
        "Otomobilde kampanya dönemi başlıyor"