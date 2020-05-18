Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
HaberlerGündemSon dakika haberler... 11 günlük bebeğin koronavirüs testi pozitif çıktı, 25 kişi karantinaya alındı!
ABONE OL

11 günlük bebeğin koronavirüs testi pozitif çıktı, 25 kişi karantinaya alındı!

Kütahya'da, Covid-19 testi yapılan Mustafa K. ve 11 gün önce doğan kız bebeğinin yanı sıra yenidoğan servisindeki başka bir bebeğin annesi olan Pınar O.'da koronavirüs tespit edildi. Bebek ve 2 kişi tedavi altına alınırken, aralarında sağlık çalışanlarının da olduğu 25 kişi evlerinde karantinaya alındı

koronavirüs
DHA

Hisarcık ilçesine bağlı Hasanlar köyünde oturan Fatma K., 7 Mayıs tarihinde Doç. Dr. İsmail Karakuyu Simav Devlet Hastanesi'nde doğum yaparak bir kız bebek dünyaya getirdi.

DHA'nın haberine göre, Mustafa ve Fatma K. çifti, doğumun ardından Hasanlar köyündeki evlerine döndü. Geçen 8 Mayıs günü bebekte sarılık görülmesi üzerine Mustafa ve Fatma K. çifti, bebeklerini Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi´ne götürdü. Yapılan ilk muayenenin ardından kız bebek, yenidoğan yoğun bakım servisine alındı. 11 Mayıs günü ise baba Mustafa Kaşık´ta belirtiler görülmesi üzerine yapılan Covid-19 testi pozitif çıkmasının ardından hastanede tedavi altına alındı.

Kütahya Sağlık Müdürlüğü filyasyon ekibince yapılan incelemede bebek ve ailesiyle temas ettiği değerlendirilen aralarında doktor, hemşire, hizmetli ile yenidoğan servisinde kalan 3 bebek ile annelerine Covid-19 testi yapıldı. Yenidoğan servisindeki başka bir bebeğin annesi olan Pınar O.´nun testi pozitif çıkarken, 11 sağlık çalışanın testi ise negatif olduğu tespit edildi.

25 KİŞİ KARANTİNAYA ALINDI

Filyasyon ekibince yapılan çalışmaların ardından kız bebek ile teması olduğu değerlendirilen ve testleri negatif çıkan 11´i sağlık çalışanı 25 kişi karantinaya alındı. Koronavirüs tanısı konulan 11 günlük kız bebeği, babası Mustafa K. ve yenidoğan servisindeki başka bir bebeğin annesi olan Pınar O.´nun hastanedeki tedavisi sürüyor.

KORONAVİRÜS SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ!

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Son dakika Kadir Gecesi mesajı... Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan 'Kadir Gecesi' mesajı - Haberler
GÜNDEMDiyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan 'Kadir Gecesi' ...
Son dakika haberler... Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan 'Kadir Gecesi' mesajı
GÜNDEMDiyanet İşleri Başkanı'ndan 'Kadir Gecesi' mesajı
Son dakika haberi! MEB açıkladı! Liselerde sınıf geçme nasıl olacak? - Haberler
GÜNDEMMEB açıkladı! Liselerde sınıf geçme nasıl olacak?
Son dakika haberler... Büyükçekmece'de site bahçesinde bir bebeğe ait cansız beden bulundu
GÜNDEMBüyükçekmece'de site bahçesinde korkunç olay!
Son dakika haberler... Aksaray'da evin duvarına çarpan otomobil devrildi: 1 ölü, 1 yaralı
GÜNDEMDuvara çarpan otomobil devrildi: 1 ölü, 1 yaralı!
Son dakika İNSANLIK ÖLMÜŞ... Yardım istedi! Etmediler öldü! - Haberler
GÜNDEMYardım istedi! Etmediler öldü!
Son dakika haberler... Testi pozitif çıktı, 17 kişi karantinaya alındı, oğlunun iş yeri kapatıldı
GÜNDEMİş yerine korona kapaması!
KPSS ne zaman 2020! ÖSYM KPSS başvuru tarihi ne zaman? KPSS ücreti ne kadar oldu?
GÜNDEMÖSYM KPSS başvuru tarihi ne zaman?
Emre Kınay'dan adaylık süreciyle ilgili çarpıcı açıklama
GÜNDEMEmre Kınay'dan adaylık süreciyle ilgili çarpıcı ...
Son dakika Tümamiral Cihat Yaycı görevinden istifa etti! - Haberler
GÜNDEMTümamiral Cihat Yaycı görevinden istifa etti!

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X