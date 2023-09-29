11 günlük gelindi... Balayı yolunda ölüm! Burdur'da önceki gün meydana gelen kazada yaralanan 5 kişiden durumu ağır olan 31 yaşındaki Seda Aslan, tedavi gördüğü Burdur Devlet Hastanesi'nde kurtarılamadı. On bir gün önce evlenen Aslan'ın, eşiyle birlikte balayına gittiği öğrenildi. Kazada yaralanan ve tedavileri süren Aslan'ın eşi Gürkan Aslan, minibüs sürücüsü Ali Altınok ile Mustafa Canşimşek ve Nevzat Salman'ın durumunun iyi olduğu öğrenildi

Anadolu Ajansı Giriş: 29.09.2023 - 07:57 Güncelleme: 29.09.2023 - 08:04 facebook

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