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Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika haberler: 16 yaşındaki çocuktan taksiciye yaylım ateşi! - Öne çıkan haberler
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16 yaşındaki çocuktan taksiciye yaylım ateşi!

Ankara'da, madde bağımlısı olduğu iddia edilen 16 yaşındaki Arda Ç., 2 arkadaşıyla bindiği taksiye, 64 yaşındaki şoför Ömer Toker ile tartışmasının ardından pompalı tüfekle ateş etti. Saldırı anı, cep telefonu kamerasıyla görüntülenirken, Arda Ç. tutuklanarak cezaevine gönderildi

Son dakika haberler: 16 yaşındaki çocuktan taksiciye yaylım ateşi! - Öne çıkan haberler
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DHA

Ankara'da olay, Yenimahalle ilçesine bağlı Pamuklar Mahallesi'ndeki Kızılcahamam Caddesi'nde meydana geldi.

İKİ ARKADAŞIYLA TAKSİYE BİNDİ

Madde bağımlısı olduğu iddia edilen Arda Ç. (16), 2 arkadaşı ile birlikte Keçiören'de Ömer Toker'in (64) kullandığı taksiye bindi.

TAKSİYİ DURDURMASINI İSTEDİ

DHA'da yer alan habere göre Arda Ç., yol boyunca ara sokaklardan gitmesini isteyen Toker ile tartıştı. Arda Ç., daha sonra Toker'e aracı durdurmasını söyledi.

İKİ KERE TAKSİYE ATEŞ ETTİ

Arda Ç., yanındaki pompalı tüfekle önce havaya sonra taksinin sağ ön koltuğuna ateş etti. Toker, bunun üzerine araçla kaçarken, Arda Ç. arkasından da ateş etti.

MAGANDA CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, Arda Ç. ve 2 arkadaşını gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheliden Arda Ç., çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı; diğer 2'si de serbest bırakıldı.

SALDIRI ANI KAMERAYA YANSIDI

Saldırı anı da cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Ömer Toker, tek geçim kaynağının taksi olduğunu ve olayın ardından işe gitmek istemediğini belirterek, "Önce Kızılay'a gitmek istediler sonra 'Şentepe'ye git' dediler. Beni kaçamak yollardan Şentepe'ye kadar götürdüler. Şentepe'de, 'Döneceğiniz yeri önceden söyleyin, trafikte sıkıntı oluyor' dedim.

"SIKINTIYA SIKINTI GİDER, DUR' DEDİLER"

'Sıkıntıya sıkıntı gider, dur' dediler. Durmam ile beraber aşağı indi. Bir el havaya sıktı, ikinciyi arabanın içine sıktı, üçüncü eli de kaçarken arabanın arkasından sıktı" dedi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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