16 yaşındaki Kıvanç'ı döverek öldürdüler!

Kocaeli'nin İzmit ilçesi, Kemal Paşa Mahallesi'ndeki bir parkta, 15 Mayıs'ta 3 kişi tarafından, iddiaya göre kız meselesi yüzünden feci biçimde darp edilen ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden lise öğrencisi Kıvanç Uman'ın (16) cenazesi yakınlarına teslim edildi.
EVİNE GÖTÜRÜLÜP HELALLİK ALINDI
AA'da yer alan habere göre Kozluk Mahallesi'ndeki evinde helallik alınmasının ardından Uman'ın çiçeklerle donatılan cenazesi, Kozluk Camii'ne götürüldü.
YAKINLARI GÖZYAŞLARINA BOĞULDU
Uman'ın cenazesi, kılınan namazın ardından Bağçeşme Mezarlığı'nda defnedildi. Gencin yakınları ve ailesi gözyaşlarına boğuldu.
YAŞLARI KÜÇÜK 3 KİŞİ TUTUKLANMIŞTI
İzmit'teki bir parkta 15 Mayıs'ta 3 kişi tarafından darp edilerek ağır yaralanan Kıvanç Uman, tedavi gördüğü İstanbul'daki hastanede dün yaşamını yitirmiş, gözaltına alınan yaşları küçük 3 şüpheli tutuklanmıştı.
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