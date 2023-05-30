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Haberler Gündem 3. Sayfa Bursa'da 2 kişinin ölümüne neden olmuştu! Alkollü sürücüye ödül gibi ceza!
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2 kişinin ölümüne neden olmuştu! Alkollü sürücüye ödül gibi ceza!

Bursa'da, otomobilin karşı yönden gelen 2 otomobile çarptığı, 43 yaşındaki Sedat Karakuş ile 58 yaşındaki Adeviye Erener'in hayatını kaybedip, 3 kişinin de yaralandığı kazaya ilişkin davada karar çıktı. Kazada 2.76 promil alkollü olduğu belirlenen tutuklu sanık otomobil sürücüsü 36 yaşındaki Fatih Karaca, 'Taksirle bir veya birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına sebep olmak' suçundan 10 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı

Bursa'da 2 kişinin ölümüne neden olmuştu! Alkollü sürücüye ödül gibi ceza!
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DHA

Bursa'da kaza, 2021 Temmuz'da, Gemlik ilçesi Kumla Mahallesi'nde meydana geldi. Hatalı sollama yapan Fatih Karaca (36) yönetimindeki otomobil, karşı yönden gelen Erdeniz Kösemen'in kullandığı ve Sedat Karakuş'un (43) sürücüsü olduğu otomobillere çarptı.

KAZA SONRASI ARAÇTA SIKIŞTILAR

DHA'da yer alan habere göre Sedat Karakuş, yanındaki eşi Selda Karakuş (47), oğlu Metehan Karakuş (14) ve teyzesi Adeviye Erener (58) otomobilde sıkıştı.

2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Hayatını kaybeden Sedat Karakuş.
Hayatını kaybeden Sedat Karakuş.

İtfaiye ekipleri tarafından çıkarılan 4 kişiden otomobil sürücüsü Sedat Karakuş'un hayatını kaybettiği belirlendi. Selda Karakuş, Metehan Karakuş, Adeviye Erener ile Fatih Karaca'nın kullandığı otomobildeki Arif Yeşilbaş, ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan Adeviye Erener de tedaviye alındığı hastanede doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

ALMANYA'DAN TATİLE GELMİŞLERDİ

Hayatını kaybeden Adeviye Erener.
Hayatını kaybeden Adeviye Erener.

Kazada ölen Sedat Karakuş'un ailesiyle Almanya'dan Gemlik'e tatile geldiği, Adeviye Erener'in de kazadan kısa süre önce Türkiye'ye kesin dönüş yaptığı öğrenildi.

3.5 AY SONRA TAHLİYE EDİLDİ

Kazanın ardından gözaltına alınıp tutuklanan Fatih Karaca, 3.5 ay cezaevinde kaldıktan sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

10 AY SONRA YENİDEN TUTUKLANDI

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturmasında, hakkında, 'Taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma' suçlamasıyla Bursa 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açılan Karaca, yargılama sürerken, serbest bırakıldıktan 10 ay sonra yeniden tutuklandı.

SANIK İÇİN UYUŞTURUCU VE ALKOL İDDİASI

Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasında, tutuklu sanık Fatih Karaca ve avukatıyla, kazada oğlu ve baldızı ölen Vedat Karakuş hazır bulundu. Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile duruşmaya katılan ölenlerin yakınlarının avukatı, sanığın olay yerine gelmeden kaza atlattığını ancak buna rağmen yola devam ettiğini öne sürdü. Sanığın, uyuşturucu ve alkolün etkisindeyken araç kullandığını iddia eden avukat, 'Olası kasıtla ölüme neden olma' suçundan indirim uygulanmaksızın hüküm kurulmasını talep etti.

Vedat Karakuş da şikayetçi olduğunu belirterek, sanığın cezalandırılmasını istedi. Sanığın avukatı ise müvekkilinin olayda asli kusurlu olmadığını, kazanın kendi şeridindeyken meydana geldiğini öne sürüp, beraatini ve tahliyesini talep etti.

"UYUŞTURUCU KULLANMADIM, ALKOLLÜYDÜM"

Karar öncesi son sözü sorulan sanık Fatih Karaca, olay günü uyuşturucu kullanmadığını öne sürerek, "O gün hızlı olduğum ve alkollü olduğumu kabul ediyorum. O gün esrar içerek araç kullanmadım. Sentetik uyuşturucu almam. Vücudumda çıktığı söylenen esrarı, olaydan bir gün önce almıştım. Üzerimde ve arabamda herhangi bir uyuşturucu çıkmamıştır. Böyle bir olaya neden olduğum için pişmanım. Beraatime karar verilmesini istiyorum" dedi.

10 YIL 8 AY HAPİS VERİLDİ

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, kaza sırasında 2.76 promil alkollü olduğu belirlenen sanığı, 'Taksirle bir veya birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma' suçundan 8 yıl hapisle cezalandırdı. Sanığın eylemini bilinçli taksirle gerçekleştirdiği gerekçesiyle, cezada artırım yapan mahkeme heyeti, Fatih Karaca´ya 10 yıl 8 ay hapis cezası verdi, tutukluluk halinin devamına hükmetti.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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