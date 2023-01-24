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Haberler Gündem 3. Sayfa İstanbul'da arabaların "hayalet göstergesi"ni çalan azılı hırsız çetesi yakalandı - Haberler
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20 günde 25 otomobil! 'Hayalet' hırsızları yakalandı!

İstanbul’un birçok ilçesinde lüks araçların "hayalet göstergesi"ni çalan 4 kişilik azılı hırsız çetesi yakalandı. Son 20 günde 25 otomobilde hırsızlık yaptıkları ortaya çıkan çetenin suç kaydı da şaşırttı. Yaşından daha fazla suç kaydı görülen 4 kişilik hırsızlık çetesinin olay anına ait güvenlik kamera görüntüleri de ortaya çıktı

İstanbul'da arabaların
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İstanbul’da hırsızların gözdesi son dönemde; lüks marka otomobillerden başta "hayalet ekran" olmak üzere diğer parçaları çalmak.

OPERASYONLAR ARALIKSIZ SÜRÜYOR

Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre, yaşanan bu olaylara karşı Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği’nin operasyonları da aralıksız sürüyor.

SON 20 GÜNDE 25 OLAY

İstanbul’un birçok ilçesinde son 20 günde bu tür 25 otomobil hırsızlığı meydana geldi. Yapılan çalışmalarda, olaylarla ilgili güvenlik kamera görüntüleri elde edildi.

4 KİŞİLİK ÇETE TESPİT EDİLDİ

İncelenen görüntülerde 4 kişilik bir çete tespit edildi. Görüntülerde bir araçla park halindeki lüks bir otomobile yanaşan hırsızlar camı kısa sürede kırıp içeri giriyor ve aracın hayalet göstergesini saniyeler içerisinde çalıp çıkıyor.

ZANLILARIN 4'Ü DE YAKALANDI

Yapılan takip sonrası hırsızların kimlikleri tespit edildi. Düzenlenen operasyonla F.T. (17), İzzethan Ş. (19), Muhammet E.O. (20) ve Hakan T. (21) yakalandı. Yakalanan 4 azılı hırsız ifadeleri alınmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğü’ne götürüldü.

SUÇ KAYITLARI YAŞLARINDAN FAZLA ÇIKTI

25 ayrı hırsızlık olayından işlem yapılan 4 hırsızın ortaya çıkan suç kaydı da şaşırttı. 4 hırsızın yaşlarından daha fazla suç kaydı olduğu görüldü. 17 yaşındaki F.T.’nin 35, 19 yaşındaki İzzethan Ş.’nin 33, 20 yaşındaki Muhammet E.O.’nun 31 ve 21 yaşındaki Hakan T.’nin 38 suç kaydı ortaya çıktı.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİLER

İşlemlerin ardından şüpheliler adliyeye gönderildi. Adliyeye gönderilen 4 azılı hırsız tutuklandı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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