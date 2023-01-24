20 günde 25 otomobil! 'Hayalet' hırsızları yakalandı!

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İstanbul’da hırsızların gözdesi son dönemde; lüks marka otomobillerden başta "hayalet ekran" olmak üzere diğer parçaları çalmak.

OPERASYONLAR ARALIKSIZ SÜRÜYOR Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre, yaşanan bu olaylara karşı Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği’nin operasyonları da aralıksız sürüyor.

SON 20 GÜNDE 25 OLAY İstanbul’un birçok ilçesinde son 20 günde bu tür 25 otomobil hırsızlığı meydana geldi. Yapılan çalışmalarda, olaylarla ilgili güvenlik kamera görüntüleri elde edildi.

4 KİŞİLİK ÇETE TESPİT EDİLDİ İncelenen görüntülerde 4 kişilik bir çete tespit edildi. Görüntülerde bir araçla park halindeki lüks bir otomobile yanaşan hırsızlar camı kısa sürede kırıp içeri giriyor ve aracın hayalet göstergesini saniyeler içerisinde çalıp çıkıyor.

ZANLILARIN 4'Ü DE YAKALANDI Yapılan takip sonrası hırsızların kimlikleri tespit edildi. Düzenlenen operasyonla F.T. (17), İzzethan Ş. (19), Muhammet E.O. (20) ve Hakan T. (21) yakalandı. Yakalanan 4 azılı hırsız ifadeleri alınmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğü’ne götürüldü.