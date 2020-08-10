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HaberlerGündem3. SayfaSon dakika haberler... Alarma geçiren temizlik!
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Temizliği abarttı, komşular kimyasal sızıntı sandı, ekipler alarma geçti

Sivas’ta akılalmaz bir olay yaşandı. Kentte bir kişi ev temizliğini abartınca karıştırdığı kimyasal temizleyicilerden çıkan koku apartmanda paniğe neden oldu

Sivas
İHA

Olay, kent merkezinde bir apartmanda meydana geldi. Apartmanda yaşayan vatandaşların kimyasal koku aldıklarını bildirmesi üzerine olay yerine polis, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İHA'nın haberine göre, polis ekipleri binada önlem alırken AFAD ekipleri gaz ölçümü yaptı. Yapılan incelemede ağır kokunun bir apartman sakininin evinde temizlik yaparken kullandığı temizlik malzemelerinden kaynaklandığı anlaşıldı.

Ekipler, daire sakinini ve binada yaşayan vatandaşları kokuya karşı uyardı. Ölçümler sonrası koku zamanla dağılarak kayboldu.

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