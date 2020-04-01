Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
HaberlerGündemSon dakika haberler... Adana'da otomobil TIR'la çarpıştı: 6 yaralı!
ABONE OL

Adana'da otomobil TIR'la çarpıştı: 6 yaralı!

Adana'da otomobille TIR'ın çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı. Olayda, TIR sürücüsü gözaltına alındı

adana
AA

 

Hatice Bozo'nun kullandığı 31 KFD 67 plakalı otomobil, Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu hastaneler çıkışı yakınlarında, aynı istikamette seyir halindeki Kasım Kasar idaresindeki 01 TS 685 plakalı TIR'a yandan çarptı.

AA'nın haberine göre kazada, sürücü Bozo ile otomobildeki Yağmur Selin, Anıl Kaan ve Erkan Bozo ile Nesibe Ünal ve Hazar Salay yaralandı.

Yaralılar, olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

TIR sürücüsü Kasar'ın gözaltına alındığı öğrenildi.

24 SAATGÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Yer Amasya... Apartman dairesini kumarhaneye çevirdiler
GÜNDEMApartman dairesini kumarhaneye çevirdiler
Üç aylar ne zaman? 2020 İlk oruç ne zaman tutulacak?
GÜNDEM2020 İlk oruç ne zaman tutulacak?
MSB: Yardım malzemesi taşıyan TSK'ya ait uçak İtalya'ya indi
GÜNDEMMSB duyurdu! TSK'ya ait uçak İtalya'ya indi
Milli Eğitim Bakanı Selçuk eğitim gündemini değerlendirdi
GÜNDEMBakan Selçuk'tan ücretli öğretmenler için açıklama
AK Parti Sözcüsü Çelik: Siyasi hastalık üretmeye ara vermeyenler olması üzücü
GÜNDEM"Siyasi hastalık üretmeye ara vermediler"
Yurt dışından getirilen öğrenciler Kağıthane'de karantinaya alındı!
GÜNDEMYurt dışından getirilen öğrenciler karantinaya ...
Ankara'da koronavirüse karşı pazar yerlerinde ek tedbirler alındı
GÜNDEMAnkara'da koronavirüse karşı pazar yerlerinde ek ...
Son dakika haberler... Otizmli genci döven sanık tahliye edildi
GÜNDEMOtizmli gence saldırıda yeni gelişme!
Son Dakika! Bakan Selçuk'tan ücretli öğretmenlere ödeme açıklaması!
GÜNDEMBakan Selçuk'tan ücretli öğretmenlere ödeme ...
Son dakika haberler... O ilde çarpıcı detay! 9 apartmana karantina!
GÜNDEMO ilçede çarpıcı karar! 9 apartmana karantina!

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X