İHA

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir şahıs konuşmak için evine gittiği sevgilisinin 10 yaşındaki yeğenini silahla ağır yaraladı.

Akılalmaz olay, İzmit'in Doğan Mahallesi Şeker Sokağı'nda meydana geldi. İHA'nın haberine göre, 25 yaşındaki V.V., ismi öğrenilemeyen sevgilisi ile konuşmak için yaşadığı eve gitti. Evin bahçesine girip, bir süre evi seyreden V.V., daha sonra henüz bilinmeyen bir nedenle cebinden çıkarttığı tabanca ile rastgele ateş etti.

V.V.'nin silahından çıkan kurşun 10 yaşındaki M.Ö.'ye isabet etti. Boynundan vurulan küçük çocuk ağır yaralandı. Silah sesini duyan vatandaşlar durumu 112'ye bildirdi. Bu sırada V.V., silahla yaraladığı küçük çocuğu olay yerine geldiği ticari taksi ile İzmit ilçesinde bulunan özel bir hastaneye götürdü.

Küçük çocuğu hastaneye bırakan şahıs, daha sonra kayıplara karıştı. Olay yerine intikal eden polis ekipleri inceleme başlattı. Evin çevresinde yapılan araştırmalarda şahsın küçük çocuğu vurduğu tabanca bulundu. V.V., ekiplerin düzenlediği operasyonla İzmit ilçesinde bir evde küçük çocuğun teyzesi olan sevgilisi ile birlikte yakalandı. Gözaltına alınan V.V. polis merkezine götürüldü.

Tedavi altına alınan M.Ö. ise, Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı. Küçük çocuğun hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.