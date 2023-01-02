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Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika haberler | Elazığ'da akran dehşeti! Okulda cinayet!
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Akran dehşeti! Okulda cinayet!

Mersin'de geçen yıl 12 yaşındaki 7'nci sınıf öğrencisi E.D.'nin, düşük not aldığı için kendisiyle dalga geçen sınıf arkadaşı Fatmanisa Yürekli'yi okulun tuvaletinde su hortumuyla dövüp bıçaklamasının ardından bir dehşet de Elazığ'da yaşandı. Elazığ'ın Palu ilçesinde okulun bahçesinde 17 yaşındaki Ş.K tarafından bıçaklanan E.D. yaşamını yitirdi

Son dakika haberler | Elazığ'da akran dehşeti! Okulda cinayet!
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AA

Okulda akran dehşetinin son adresi Elazığ'ın Palu ilçesi oldu. Geride bıraktığımız yıl 30 Kasım'da, Mersin'de, 12 yaşındaki 7. sınıf öğrencisi E.D. sınavdan düşük not aldığı için kendisiyle alay ettiğini öne sürdüğü sınıf arkadaşı Fatmanisa Yürekli'yi (12) okul tuvaletinde su hortumuyla dövdükten sonra bıçaklayarak öldürdü.

OKUL BAHÇESİNDE TARTIŞTILAR

Olayda hayatını kaybeden E.D.
Olayda hayatını kaybeden E.D.

AA'da yer alan habere göre Elazığ'ın Palu ilçesindeki Cimşidbey Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde okuyan E.D. (17) ve Ş.K. (17) okulun arka bahçesinde henüz bilinmeyen nedenle tartıştı.

ARKADAŞINI BIÇAKLA YARALADI

Katil zanlısı Ş.K., g&ouml;zaltına alındı.
Katil zanlısı Ş.K., gözaltına alındı.

Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada Ş.K. arkadaşı E.D'yi bıçakla yaraladı. İhbar üzerine okula polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Ambulansla Palu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan E.D. müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Şüpheli Ş.K. polis ekiplerince gözaltına alındı.

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