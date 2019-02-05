Berlin merkezli Alman hava yolu şirketi Germania iflas başvurusunda bulundu ve tüm uçuşlarını iptal etti.

Filosunda 37 uçakla hizmet veren Germania Airlines, ağırlıklı olarak Akdeniz, Kuzey Afrika ve Orta Doğu'daki tatil rotalarına uçuş yapıyor. Germania, son raporlara göre yılda 4 milyon civarında yolcu taşıyor.

Germania İdari Direktörü Karsten Balke, yaptığı açıklamada, "Maalesef şirketin kısa vadeli likidite ihtiyacını karşılamak için finansman çabalarımız başarısız oldu. Bundan büyük üzüntü duyuyoruz ve iflas başvurusunda başka çaremiz kalmadı." dedi.

Alman havayolu şirketi iflasa giden yolda nakit sıkışıklığının nedeni olarak öngörülemeyen gelişmelere atıfta bulundu. Dolar karşısında değer kaybeden euro ile eş zamanlı olarak uçak yakıtı fiyatlarındaki ani artış da iflas başvurusundaki faktörler arasında gösterildi.

AIR BERLİN DE İFLAS ETMİŞTİ

Ocak ayında gittikçe kötüye giden mali tablonun ardından pazartesi akşamı Berlin'de bir mahkemeye iflas başvurusunda yapan firma, aynı gece tüm uçuşlarını durdurdu. Planlanan uçuşlarını gerçekleştiremeyen yolculardan ve çalışanlardan da özür diledi.

Alman hava yolu şirketi sefer iptallerinden etkilenen yolcular için tur operatörleriyle temasa geçmesini istedi. Biletlerini doğrudan Germania'dan alan yolcular için ise mevcut hukuki durum gereğince yeni bir sefere geçiş imkanı olmadığı belirtildi.

Öte yandan, Germania'nin uluslararası iştirakleri İsviçreli Germania Flug ve Bulgaristan'da Eagle şirketlerinin iflastan etkilenmediği ve operasyonlarının devam edeceği duyuruldu. Almanya'da 2017 yılında da ülkenin en büyük hava yolu şirketlerinden Air Berlin, büyük hissedarlardan Etihad'ın fon desteği çekmesi nedeniyle iflasa sürüklenmişti.