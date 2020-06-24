DHA

Geçen 15 Haziran'da meydana gelen olayda Harun S., 1,5 yıldır birlikte yaşadığı Emel Ö.'nün ilk evliliğinden olan oğlu Alperen'i yumruk ve tekme darbeleriyle öldürdü. 'Yaralama' gibi farklı suçlardan sabıkalı olan Harun S., minik çocuğun cenazesini evlerine 100 metre mesafede bulunan mezarlığa gömdü.

DHA'nın haberine göre Harun S., 6 gün sonra durumu akrabalarına anlatıp, kaçtı. Akrabalarının ihbarı üzerine anne Emel Ö., gözaltına alındı. Emel Ö., çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, Alperen'in cenazesi gömüldüğü yerden çıkarılıp otopsi yapıldıktan sonra önceki gün toprağa verildi.

POLİS, HARUN S.'NİN PEŞİNDE

Kayseri Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele, Özel Harekat ve Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Harun S.yi yakalamak için çalışma başlattı. Ekipler, metruk ev, dağlık alanlardaki mağara ve kömürlük gibi birçok yeri didik didik aradı. Dere yatakları ve dağlık alanlardaki arama çalışmalarında drone de kullanıldı.

Ayrıca, ilçenin Kayseri ve Kahramanmaraş karayolunda da kontroller devam ediyor. Yapılan aramalara rağmen Harun S. henüz bulunamadı. Öte yandan cinayet şüphelisi Harun S.'nin annesi ve 3 kardeşinin de arama çalışmaları kapsamında ifadelerine başvurulduğu öğrenildi. Ancak anne ve çocuklarının sorgusunda da bir iz bulunamadığı belirtildi. Alperen'in Kayseri Devlet Hastanesinde yapılan ön otopsi raporunda ise darp sonucu yaşamını yitirdiği belirtildi.