Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
HaberlerGündemSon dakika haberler... Ambulansı kaçıran şüpheli kovalamacayla yakalandı!
ABONE OL

Ambulansı kaçıran şüpheli kovalamacayla yakalandı!

İzmir'de akıllara durgunluk veren bir olay meydana geldi. Karşıyaka ilçesindeki olayda, 112'ye bağlı ambulansı kaçıran Can K., kovalamacanın ardından Karabağlar ilçesinde yakalandı

izmir
DHA

Olay, saat 19.00 sıralarında Bostanlı semtinde meydana geldi. İddiaya göre, bölgede bir vakaya giden ambulansı gören Can K.(33),35 KK 995 plakalı ambulansı aldıktan sonra Karabağlar yönüne doğru kaçmaya başladı.

DHA'nın haberine göre, sağlık çalışanlarının ihbarı üzerine, harekete geçen polis ekipleri ambulansı kaçıran şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Polis ekipleri ile Can K. arasındaki kovalamaca Karabağlar ilçesi Yeşildere Caddesi Atatürk Maskı güzergahında son buldu.

Çeşitli suçlardan çok sayıda sabıkası olduğu belirlenen Can K. gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

24 SAATGÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Son dakika haberler... Sosyal mesafeye uymadılar, valiyi kızdırdılar!
GÜNDEMValiden 'sosyal mesafe' tepkisi!
Son dakika haberler... "Adın cinayete karıştı" yalanına inanan yaşlı kadın altınlarını dolandırıcıya kaptırdı!
GÜNDEMCinayet yalanıyla yaşlı kadını dolandırdılar!
Son dakika haberler... Gökçeada'ya gelenler 14 gün karantinaya alınıyor
GÜNDEMGökçeada'ya gelenler için karantina uygulaması
Barış Pınarı Harekatı bölgesinde koronavirüs tedbirleri
GÜNDEMBarış Pınarı Harekatı bölgesinde koronavirüs ...
İlber Ortaylı, koronavirüs salgını sonrası dünyada oluşabilecekleri Habertürk'te anlattı
GÜNDEMİlber Ortaylı Habertürk'te anlattı! İşte salgın ...
2020 Cumhurbaşkanı maaşı ne kadar? İşte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın maaşı
GÜNDEM2020 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın maaşı ne kadar?
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, şehit savcı Kiraz'ı andı
GÜNDEMTBMM Başkanı Şentop, şehit savcı Kiraz'ı andı
2020 ÖSYM sınav takvimi (Güncel): YKS, KPSS, DGS, ALES, YDS sınavları ne zaman? İşte ÖSYM sınav tarihleri
GÜNDEM2020 Güncel ÖSYM sınav takvimi
Necat Nasıroğlu Vakfı'ndan 3 milyon TL'lik bağış
GÜNDEMNecat Nasıroğlu Vakfı'ndan anlamlı bağış
Hukukçular yeni infaz düzenlemesini Habertürk'e değerlendirdi
GÜNDEMYeni infaz düzenlemesi neler getiriyor?

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X