İHA

Olay, Merkezefendi ilçesi Eskihisar Mahallesi yakınındaki tarihi Laodikya antik kenti yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Laodikya antik kenti yakınlarında bulunan otluk alanda iddiaya göre anız yakılması neticesinde yangın çıktı.

İHA'nın haberine göre, rüzgarın da etkisiyle birlikte antik kentteki kuru otlar yanmaya başladı. Çevrede korkuya neden olan yangın itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından söndürüldü.

Yangında yaklaşık 40 dekar alanın zarar gördüğü belirtildi. Antik kentte ise yapılan kazı çalışmalarının bulunduğu alanın yangından zarar görmediği öğrenildi. Yangınla ilgili soruşturma başlattı.