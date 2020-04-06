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DHA

İstanbul Bağcılar'da koronavirüs nedeniyle 4 bina karantina altına alındı. Bağcılar Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"4 Nisan'da toplanan İlçe Hıfzıssıhha Kurulumuz tarafından yapılan değerlendirmelerde; ilçemiz Merkez, Çınar, Kirazlı ve Kazım Karabekir mahallelerindeki 4 binada ikamet eden vatandaşlarımızda yapılan Covit-19 testlerinin pozitif çıkması nedeniyle, bu binalarda Umumi Hıfzıssıhha Kanunu hükümleri uyarınca karantina tedbiri uygulanmasına karar verilmiştir."

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