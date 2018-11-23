Benzinde yeni indirim… Son bir ay içinde litrede 57 kuruş indirim olan benzinde, yeni bir indirim daha gündeme geldi. Bu gece yarısından geçerli olmak üzere benzin fiyatlarının 15-16 kuruş düşmesi bekleniyor.
Brent petrol ve uluslar arası piyasalarda benzin ve motorin fiyatları düşmeye devam ediyor. Benzinin uluslar arası piyasalarda ton fiyatı 10-11 dolar geriledi. Brent petrol de düştü. Dolarda yukarı yönlü bir hareket gözlenmiyor. Bu durum, benzinde yeni bir indirimi tetikledi.
Benzinin litre fiyatında bu gece yarısından itibaren 15-16 kuruş indirim bekleniyor. Bu indirimle birlikte benzinin fiyatı son 1 ay içinde 72-73 kuruş düzeyinde gerilemiş olacak.
Motorin ve benzin fiyatları düşmeye devam eder mi? Uzmanlar, Türkiye’de pompa fiyatlarını belirleyen en önemli etkenin Brent petrol, uluslar arası piyasalarda ürün fiyatı ve dolar kuru olduğunu söyledi.
Uzmanlar, Brent petrolün yanı sıra gerek benzin gerekse de motorin fiyatlarının düştüğünü belirterek, “Petrol piyasalarında olumlu bir seyir izleniyor. Ekim ayında 80 dolar düzeyinde olan Brent petrolün fiyatı, 61-62 dolar düzeyine kadar indi. Benzin ve motorin fiyatları da uluslar arası piyasalarda geriliyor. Bu, benzin ve motorinde indirim olarak pompaya yansıyor” dedi.
DEPODA 38 TL TASARRUF
52 litrelik depoya sahip bir otomobilde, bu gece yapılması beklenen indirimle birlikte 38 TL’lik tasarruf sağlanacak. Bu tutar, vatandaşın cebinde kalacak.
KATKILI MOTORİN BENZİNİ SOLLAYACAK
Bu indirim sonrasında benzin ve motorin arasındaki fiyat farkı birkaç kuruşa kadar gerileyecek. Fark büyük ölçüde kapanacak. Performansı artırdığı belirtilen katkılı motorin, benzin fiyatını geçecek.GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
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