Benzinde indirim, motorinde zam

Olcay Aydilek oaydilek@haberturk.com

Akaryakıtta, bir indirim bir zam tahterevallisi devam ediyor. Koronavirüs salgını etkisiyle küresel ölçekte emtia fiyatları dalgalanmaya devam ediyor. Brent petrol, 23 dolar düzeyinde seyrediyor. Petrolün, 1 Nisan’da üretim kısıtlarının kaldırılmasının ardından daha da düşmesi bekleniyor. Brent petrolün, 20 doların altını görmesi sürpriz olarak değerlendirilmiyor.

Uluslar arası piyasalarda benzin ve motorin fiyatları da günlük olarak sert iniş ve çıkışlara sahne oluyor. Benzinin tonu, 202 dolara kadar geriledi. Motorinde bir miktar oynama söz konusu. Motorinin tonu 300 dolar düzeyinde seyrediyor. Dolar kurunda da yukarı yönlü bir hareket söz konusu.

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Bu gece benzinde 8 kuruş indirim, motorinde 6 kuruş zam bekleniyor. Böylece, benzin ile motorin arasındaki fark biraz daha açılmış olacak. Halen (dağıtım şirketi ve bölge değişiklik olabilir) benzin 5 TL 31, motorin 5 TL 40 kuruştan satılıyor.