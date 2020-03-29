Son dakika haberler... Üç köy daha karantinaya alındı!

AA

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, koronavirüs önlemleri kapsamında şehir dışından gelen vatandaşlara yönelik tedbirlerin artırıldığı belirtildi.

AA'nın haberine göre, kent giriş ve çıkışlarıyla köylerde önemli tedbirler alındığına işaret edilen açıklamada, "Kocaeli'den Şiran ilçesine geldiği belirlenen bir kişinin, Kocaeli'de koronavirüs pozitif bulgusu bulunan bir kişiyle teması tespit edildiğinden Şiran ilçesinin Yukarı Kulaca köyünde karantina tedbiri alınmıştır." ifadesine yer verildi.

ARTVİN'DE YAŞLILARIN YOĞUN OLDUĞU KÖYDE DE BENZER UYGULAMA

Artvin'in Boçrka ilçesi Cami Camili köyü de, 65 yaş ve üzeri nüfusun fazla olması nedeniyle karantina altına alındı. Köye giriş ve çıkışlar durduruldu. Jandarma ekipleri köyün giriş ve çıkış noktalarında önlem alırken, cami hoparlörlerinden yapılan anonslarla vatandaşlar, evlerinden çıkmamaları yönünde uyarılıyor.

Bu arada Artvin'in Ardanuç ilçesi Geçitli köyünden geçen Ardahan bağlantı yolu da tedbir amacıyla ulaşıma kapatıldı. Ardahan'a gitmek isteyenler, Şavşat-Ardahan karayolunu kullanacak.

KÜTAHYA'DA BİR KÖYDE DE KARANTİNA

Öte yandan Kütahya'nın Simav ilçesine bağlı Yeşildere köyünde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldığı bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, "İlimiz Simav ilçesi Yeşildere köyünde tespit edilen pozitif vaka nedeniyle karantina uygulanmaktadır." ifadesine yer verildi.

Evlerinde kalmaları yönünde vatandaşların uyarıldığı açıklamada, onlardan, bulundukları şehir, belde ya da köyü terk etmemeleri, zorunlu olmadıkça seyahata çıkmamaları istendi.

Valiliğin kararı doğrultusunda görevlendirilen jandarma ve sağlık ekiplerinin de, karantina altına alınan köyün girişlerinde önlem aldığı görüldü.

KORONAVİRÜS SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ!