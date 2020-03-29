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Otobüsteki 46 kişiye 3 bin 150'şer lira ceza ve 14 gün karantina!

Gaziantep'te koronavirüs önlemleri kapsamında uygulanmaya başlanan şehirler arası otobüs yolculuğu yasağını ihlal eden 46 kişiye 3 bin 150'şer lira para cezası kesildi. Yolcular cezanın ardından 14 günlük karantinaya alınırken, otobüs ise bağlandı.

koronavirüs
DHA

Gaziantep kent girişinde uygulama yapan güvenlik güçleri, öğle saatlerinde kente gelen bir yolcu otobüsünü durdurdu. Otobüsün 44 yolcu ve 2 görevliyle İstanbul'dan geldiği öğrenilirken, seyahat izin belgesi olmadığı belirlendi.

 

DHA'nın haberine göre, bunun üzerine uygulama noktasındaki görevli sağlık ekipleri, yolcuların ateşlerini ölçtü. Bir yolcuda yüksek ateş olduğu saptandı. Ateşi olan yolcu ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Diğer yolcular ise İl Milli Eğitim Müdürlüğü pansiyonlarında 14 gün karantinaya alındı. Valilikçe verilmiş 'seyahat izin belgesi' olmaması ve yüzde 50 yolcu kısıtlaması kuralına uyulmaması nedeni ile yolcu başına 3 bin 150 TL para cezası uygulayan polisler, otobüsü ise bağladı.

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