İstanbul'dan ailesi ile birlikte Sakarya'nın Sapanca ilçesi Uzunkum Mahallesi'nde birden fazla bungalovun bulunduğu işletmeye tatil için gelen M.K., evin tavan aydınlatma lambasından birinin farklı göründüğünü fark etmesi ile gizli kamera olduğunu anladı.

POLİS İŞLETMEDE İNCELEME YAPTI DHA'daki habere göre M.K. polisi arayıp, durumu bildirerek işletmeden şikayetçi oldu. İhbarla adrese gelen polis ekipleri, işletmede inceleme yaptı.

İKİ İŞLETMECİ TUTUKLANDI İşletme sahibine ait tüm dijital materyale el konuldu. Olaya ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan işletme sahibi Hüseyin K. (31) ve ortağı olduğu öne sürülen arkadaşı Tansel S. (48) tutuklandı. REKLAM

ZANLILARIN İFADELERİ ÇIKTI Şüpheliler, Hüseyin K. ve Tansel S.'nin ifadeleri ortaya çıktı. Şüphelilerin polis ve savcılıkta 'Özel hayatın gizliliğini ihlal' suçlamasıyla verdikleri ifadede Sapanca’da 3 bungalov yapıp ticarete başladıklarını ve devam ettiklerini söyledikleri belirtildi.

GİZLİ KAMERADAN HABERLERİ YOKMUŞ Haklarındaki suçlamaları reddeden 2 şüphelinin, internet üzerinden iletişime geçen müşterilere bungalovları kiraladıklarını, gizli kamera olayından da bilgilerinin olmadığını söylediği ifade edildi.

TELEFONLAR KRİMİNAL İNCELEMEYE GÖNDERİLDİ Cep telefonlarında da yapılan incelemede şüphelilerden birinde, "gizli kamerayla ilgili bazı materyallerin de bulunması üzerine Sapanca Cumhuriyet Savcılığı'nın 'kuvvetli suç şüphesi' gerekçesiyle tutuklamanın olduğu ifade edildi. Şüphelilerin telefonlarına da el konularak kriminal incelemeye gönderildi. REKLAM

KAMERANIN CANLI YAYIN ÖZELLİĞİ VARMIŞ Bu arada, odada kullanılan avizeden çıkan ampul görünümlü kameranın Wi-Fi özelliğiyle canlı yayın yapabilecek niteliğe sahip olduğu belirlendi.