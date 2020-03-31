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Cenazede sosyal mesafe uygulanmadı!

Antalya'da, koronavirüs salgını nedeniyle mezarlıklardaki cenaze definlerine katılım istenmemesine rağmen, uyarıları dikkate almayan vatandaşlar cenazeye gitmeye devam ediyor. Son olarak Uncalı Mezarlığı'nda bir vatandaşın cep telefonuna yansıyan görüntülerde sosyal mesafeye uyulmadığı dikkat çekti

koronavirüs
DHA

Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Uncalı Mezarlığı'nda bir cenaze için toplanan vatandaşların sosyal mesafeye dikkat etmedikleri ve çoğunluğun maske ile eldiven takmadığı gözlendi.

DHA'nın haberine göre, birbirlerini teselli etmeye çalışan kadınların yanı sıra çevrede üçerli dörderli gruplar halinde bekleyen erkeklerin de maske ve eldiven takmadığı, üstelik birbirlerine bir metreden yakın durdukları görüldü. Grubun içinde sokağa çıkmaları yasak olan 65 yaş üstü vatandaşların olduğu da dikkatlerden kaçmadı.

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