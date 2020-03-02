İdlib'deki saldırının ardından Türkiye'nin kapılarını açma kararından sonra telefonlar gelmeye başladığını söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Eğer, bir yük paylaşımına Batı girmezse kapıları açarız dedim. Bunlar bu işi hafife aldılar. Şimdi kapıları açınca telefon telefon üstüne gelmeye başladı. 'Kapı konusunu kapattık, bitti o iş' dedik. Rakam ciddi manada yükseldi" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan satır başları şöyle;

Türkiye'nin Suriye sınırlarında özellikle İdlib'de tarihi mücadele verdiği şu günlerde gösterdiğiniz birlik ve beraberlik için teşekkür ediyorum.

Burada olan STK'larımıza baktığımızda milletimizin her kesimini temsil ettiğini görüyorum. Türkiye'nin en büyük gücü, bu birliği, beraberliği ve dayanışmasıdır. Bizler böyle yumruk gibi bir arada olduğumuz sürece Allah'ın izniyle bu ülkenin sırtını yere getirebilecek hiçbir güç yoktur.

"KAPILARI AÇINCA TELEFON TELEFON ÜSTÜNE GELMEYE BAŞLADI"

Ülkemizi terör örgütleriyle kuşatma, ekonomik tuzaklarla tökezletme peşinde olanlara aradıkları fırsatı vermeyeceğiz. Şunu unutmayalım; şubat ayının başlarında bir süreç başladı. 4 milyona yakın mülteci bizim ülkemizde. Şimdi de 1,5 milyon mülteciyi sınırlarımıza sürmek suretiyle bize bir yük daha getiriyor. Eğer, bir yük paylaşımına Batı girmezse kapıları açarız dedim. Bunlar bu işi hafife aldılar. Şimdi kapıları açınca telefon telefon üstüne gelmeye başladı. 'Kapıları kapattık, bitti o iş' dedik. Rakam ciddi manada yükseldi.

Bu akşam Bulgaristan Cumhurbaşkanı ile bir araya geleceğiz, Şansölye Merkel ile bir araya geleceğiz. 4'lü 5'li bir araya gelelim gibi teklifler var. Sayın Putin ile de bunu değerlendireceğiz. Ateşkesdir, diğer adımlardır bu adımları atar ve neticeye kavuştururuz.

15 Temmuz'un hemen ardından 'Başaramayacaksınız, milletimizi bölemeyeceksiniz, vatanımızı parçalayamacaksınız, bu ülkeye diz çöktüremeyeceksiniz' dedik. Bugün de aynısını söylüyoruz. Bu sabah itibariyle, şu ana kadar 135 tank, 22 zırhlı araç, 45 top, 44 ÇNRA, 5 hava savunma rampası, 12 tanksavar, 29 uçaksavar, 1 İHA, 8 helikopter, 24 zırhlı araç, 9 mühimmat deposu, 2 uçak, 2 füze rampası, 2 bin 557 rejime ait asker ve orada yardımcı onlarla beraber bu mücadelenin içindeki kişiler etkisiz hale getirildi.

"BU MİLLET BÖYLE... BİR ÖLÜR BİN DİRİLİRİZ"

'Bu şehitlerimizin kanı yerde kalmayacak' dedik. 'Bunların bedelini ödeteceğiz' dedik. Evvelsi gün bir şehidimizi ebediyete uğurladık, dün akşam evlerindeydik. Terhisine 55 gün kalan kardeşi, 'Başkanım ne olur askerliğime devam edeyim' diyor. Bu millet böyle. Bir ölür, bin diriliriz. Dünyada Türk milletinden başka bu kadar kısa sürede, bu kadar çok saldıraya maruz kalıp ayakta kalabilecek başka millet var mıdır sanmıyorum. Milletimizin ortaya koyduğu kararlılık artarak sürüyor.

"ÇOK AĞIR BEDELLER ÖDETİYORUZ"

Kahraman askerlerimzi teröristler ve zalim Esed'in askerleriyle mücadele ediyor. Bize düşen üstümüze düşeni yapmak, ülkemizin kalkınmasını sağlamaktır. Her bir şehidimize karşılık onlarca rejim unsurunu etkisiz hale getirerek, çok ağır bedeller ödetiyoruz. Dün Neyrab havalanını da yerle yeksan ettik.

Sizden beklentimiz bu harekatımıza destek vermenizdir. Birileri silah, mühimmat göndersin bu mücadeleyi yürüteyim derseniz, geçmişte olduğu gibi sizi yaya bırakırlar. Şimdi bunları üretiyor ve bu mücadeleyi sürdürüyoruz.

Artık bizim yerli İHA'larımız, SİHA'larımız var. Bunlarla buralarda icra faaliyet yapıyoruz. Sizler daha çok çalışarak, üreterek, ihraç ederek, istihdam sağlayarak hem siz daha çok kazanacak, hem de ülkemize kazandıracaksınız.

Bir kez daha Bahar Kalkanı Harekatımıza destek verdiğiniz, acımıza ortak olduğunuz için sizlere şükranlarımı sunuyorum.