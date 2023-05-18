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Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika haberler: Daha 2 yaşındaydı! Çanakkale'de anne oğul can verdi! - Günün öne çıkan haberleri
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Daha 2 yaşındaydı! Anne oğul can verdi!

Çanakkale'nin Biga ilçesinde, Beytullah Aydemir'in direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobili yol kenarındaki elektrik direğine çarptı. Kazada sürücüyü Aydemir yaralanırken, eşi Gaye Aydemir ile 2 yaşındaki oğlu İsa Aydemir hayatını kaybetti

Son dakika haberler: Daha 2 yaşındaydı! Çanakkale'de anne oğul can verdi! - Günün öne çıkan haberleri
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DHA

Çanakkale'de kaza, dün saat 11.30 sıralarında Biga ilçesine bağlı Türk Bakacak köyünde meydana geldi.

YOL KENARINDAKİ ELEKTRİK DİREĞİNE ÇARPTI

DHA'da yer alan habere göre Beytullah Aydemir yönetimindeki otomobil yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkıp, yol kenarındaki elektrik direğine çarptı.

SAĞLIK EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi. İhbarla bölgeye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

ANNE İLE OĞLU HAYATINI KAYBETTİ

Otomobildeki Gaye Aydemir ile oğlu İsa Aydemir'in olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlenirken, yaralanan otomobil sürücüsü Beytullah Aydemir, ambulansla Biga Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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