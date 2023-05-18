Daha 2 yaşındaydı! Anne oğul can verdi!

Çanakkale'de kaza, dün saat 11.30 sıralarında Biga ilçesine bağlı Türk Bakacak köyünde meydana geldi.
YOL KENARINDAKİ ELEKTRİK DİREĞİNE ÇARPTI
DHA'da yer alan habere göre Beytullah Aydemir yönetimindeki otomobil yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkıp, yol kenarındaki elektrik direğine çarptı.
SAĞLIK EKİPLERİ SEVK EDİLDİ
Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi. İhbarla bölgeye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
ANNE İLE OĞLU HAYATINI KAYBETTİ
Otomobildeki Gaye Aydemir ile oğlu İsa Aydemir'in olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlenirken, yaralanan otomobil sürücüsü Beytullah Aydemir, ambulansla Biga Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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