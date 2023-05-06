Depreme 23 günlükken kuvözde yakalandı! 3 ay sonra büyük kavuşma!

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem 3. Sayfa Depreme 23 günlükken kuvözde yakalandı! 3 ay sonra büyük kavuşma! - Son dakika deprem haberleri
ABONE OL

Depreme 23 günlükken kuvözde yakalandı! 3 ay sonra büyük kavuşma!

Hatay'da deprem nedeniyle zarar gören hastanedeki kuvözden 23 günlükken kurtarılan ve devlet korumasındaki tedavisi Mersin'de sürdürülen Belinay bebek, DNA testiyle tespit edilen ailesiyle 88 gün sonra buluştu

Depreme 23 günlükken kuvözde yakalandı! 3 ay sonra büyük kavuşma! - Son dakika deprem haberleri
Sesli Dinle
0:00 / 0:00
AA

Hatay'ın İskenderun ilçesinde yaşayan Eser ve Hüsne Bayram çiftinin üçüncü çocukları olan Belinay, 14 Ocak'ta erken doğumla dünyaya geldiği için Mustafa Kemal Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesinde kuvöze alındı.

BEBEKLERİNE ULAŞAMADILAR

AA'da yer alan habere göre eşi iş için Antalya'dayken 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depreme uykuda yakalanan anne, hasar gören evlerinden iki çocuğuyla çıkmayı başardı. Ancak çift, depremde zarar gören hastaneden tahliye edilen bebeklerine ulaşamadı.

BAŞKA HASTANEYE SEVK EDİLMİŞ

Çiftin Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından yardım istemesi üzerine yapılan çalışmada, 23 günlük bebeğin, tedavisinin sürmesi için 7 Şubat'ta VM Medical Park Mersin Hastanesine sevk edildiği belirlendi.

DNA ÖRNEKLERİ BEBEKLE UYUŞTU

DNA örnekleri bebekle uyuşan çift, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı Mezitli Sosyal Hizmet Merkezi ekipleriyle hastaneye giderek şu an 4 aylık olan yavrularıyla buluştu.

"MUTLUYUZ, HUZURLUYUZ"

Baba Eser Bayram, 88 gün sonra bebeklerini kucaklamanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Deprem haberini alınca ailesi için endişelendiğini belirten Bayram, "Deprem olduğunda ben Antalya'daydım, ailem ise Hatay'daydı. Çok şükür, eşim ve 2 çocuğum evden yara almadan çıkabildi. Şu an çocuğumuzu buradan alıyoruz. Mutluyuz, huzurluyuz. Bebeğimizde çok büyük değişiklik var. En son gördüğümüzde çok küçüktü, şu an çok iyi, sağlıklı. Hastane personeline bebeğimize iyi baktıkları için teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

"HABER ALAMAYINCA ÇOK ÜZÜLDÜK"

Anne Hüsne Bayram da bebeğine kavuşma umudunu hiçbir zaman yitirmediğini dile getirdi. Çocuğundan ayrı zor günler geçirdiğini ifade eden Bayram, "Bebeğimizden haber alamayınca çok üzüldük, onu çok aradık. Elhamdülillah bulduk. Bebeğimi görünce çok heyecanlandım, şu an çok mutluyum. Ona iyi bakmışlar. Allah herkesten razı olsun" dedi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Son dakika: Nöbet tutarken vefat eden Er Nurol Gürol 31 yıl sonra şehit sayıldı
GÜNDEM Vefat eden asker, 31 yıl sonra şehit sayıldı
Satışa çıkıyor! BİM aktüel 9 - 12 Mayıs 2023 kataloğu fiyat listesi: BİM'de Anneler Günü'ne özel ürünler haftası!
GÜNDEM BİM'de Anneler Günü fırsatları!
Son dakika haberler: Tam 15 gün oldu... 15 yaşındaki Özge Kocasoy'dan haber yok!
GÜNDEM Tam 15 gün oldu... Özge'den haber yok!
MEMUR ZAMMI SON DAKİKA 2023 | Memur zammında 4 aylık oran netleşti! Enflasyon farkı ile Temmuz memur zammı ne kadar olacak? İşte yeni maaş senaryoları...
GÜNDEM Memur zammında 4 aylık oran netleşti!
GENEL AF ÇIKACAK MI? 7. Yargı Paketi maddeleri neler, kimleri kapsıyor, Resmi Gazete'de yayımlandı mı ve ne zaman yürürlüğe girecek?
GÜNDEM 7. Yargı Paketi maddeleri neler, kimleri kapsıyor?
Son dakika: 6 yıldır kayıp olan kızının seçmen kağıdı gelen anne: Acılarım tazelendi
GÜNDEM 6 yıldır kızını arıyor! Seçmen kağıdı gelince...
Son dakika: Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu'ndan OSB projesi: Güney Kore yaptıysa biz neden yapmayalım
GÜNDEM Kılıçdaroğlu: Güney Kore yaptıysa biz neden ...
Mersin: Hem seçim ortamı hem hava sıcak
GÜNDEM Mersin: Hem seçim ortamı hem hava sıcak
Son dakika: İstanbul'da boğaz trafiği durduruldu
GÜNDEM İstanbul'da boğaz trafiği durduruldu
GREEN CARD SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI | DV 2023-2024 Green Card sonuçları sorgulaması nereden ve nasıl yapılır? Yeşil Kart Green Card çekiliş sonuçları açıklandı mı, ne zaman ve saat kaçta açıklanacak?
GÜNDEM Green Card sonuçları bugün açıklanıyor!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.