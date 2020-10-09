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HaberlerGündem3. SayfaSon dakika haberler... Doludan korumak için aracına Türk Bayrağı sermişti! Flaş gelişme!
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Son dakika haberler... Doludan korumak için otomobiline Türk Bayrağı seren kişiyle ilgili flaş gelişme!

İstanbul Fatih'te tepki çeken bir olay gerçekleşti. İlçede bir şahıs, doludan korumak için otomobilinin üzerine Türk Bayrağı serdi. İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde ‘tekniker’ olarak görev yapan Hüsnü Y.(35) adlı şahıs, "Türkiye Cumhuriyeti Devletinin egemenlik alametlerini aşağılamak" suçundan gözaltına alındı. Hüsnü Y., emniyette verdiği ifadede "Art niyetli olarak yapmadım, sadece arabamı yağıştan korumak için yaptım" dedi

Son dakika haberler... Doludan korumak için aracına Türk Bayrağı sermişti! Flaş gelişme!
DHA

Fatih'te İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde 'tekniker' olarak görev yapan Hüsnü Y. (35) dolu yağışından korumak için otomobilinin üstüne Türk Bayrağı serdi.

DHA'nın haberine göre Hüsnü Y. (35),"Türkiye Cumhuriyeti Devletinin egemenlik alametlerini aşağılamak" suçundan gözaltına alındı.

Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Şehit Tevfik Fikret Polis Merkezi’ne götürülen Hüsnü Y., emniyette verdiği ifadede "Art niyetli olarak yapmadım, sadece arabamı yağıştan korumak için yaptım" dedi.

Öte yandan araca serilen Türk bayrağı, savcılık kararıyla polisler tarafından Hüsnü Y.’den alınarak emniyete götürüldü.

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