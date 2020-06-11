Son dakika haberler... Dört aydır göremediği ailesine afişle sürpriz yaptı!

İHA

Adıyaman'ın Besni ilçesinde devlet hastanesinin acil servisinde çalışan sağlık çalışanı Mahmutcan Müslümoğlu koronavirüs salgınından dolayı 5 aylık oğlu Yağız Aslan ve eşi Ayşe Tuğba Müslümoğlu’nu Osmaniye’nin Kadirli ilçesindeki ailesinin yanına bıraktı.

İHA'nın haberine göre, 4 aydır hastane acil servisinden çıkmayan Mahmutcan Müslümoğlu çalıştığı hastaneden ailesini görmek üzere izin alarak eşinin ve oğlunun fotoğrafını dev bir afiş yaptırarak otomobilinin üzerine yapıştırdı. Afişin üzerine “Koronayı aştım da geldim” ve “Sizi çok özledim” yazdıran sağlık çalışanı otomobili ile evin önüne durarak ailesine sürpriz yaptı.

4 aydır ailesini göremediğini belirten sağlık çalışanı Mahmutcan Müslümoğlu, “Oğlumu bıraktığımda henüz 1 aylıktı. Koronavirüsten dolayı hem kendimin hem de sevdiklerimin sağlığını tehlikeye atmamak için eşimi ve oğlumu ailemizin yanına bıraktım.

İzin alarak eşime ve çocuğuma kavuştum. Gerçi sosyal mesafeyi ihlal etmemek için onlara sarılamadım ama ailemi görmekte güzel” şeklinde konuştu.

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