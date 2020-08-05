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HaberlerGündem3. SayfaSon dakika haberler... Ehliyetsiz kurye, itfaiye aracının altında kaldı
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Son dakika haberi! İtfaiye aracının çarptığı 18 yaşındaki ehliyetsiz motosikletli kurye öldü!

İstanbul Fatih'te, bir restoranda çalışan 18 yaşındaki ehliyetsiz motosikletli kurye Enes Kösen itfaiye aracının altında kalarak, hayatını kaybetti

Fatih
DHA

Kaza saat 13.45 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 18 yaşındaki Enes Kösen Fatih'te bir restoranda kurye olarak çalışıyordu. Kösen aldığı bir siparişi götürmek için yola çıktı.

DHA'nın haberine göre Kösen, Kızılelma Caddesi'nde iddiaya göre önünde giden, Kocamustafapaşa İtfaiyesi'ne bağlı su tankerini sağından geçmeye çalışırken, park halindeki araca çarptı.

Kösen daha sonra itfaiye aracının altında kaldı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahalede Kösen'in hayatını kaybettiğini tespit etti. Kösen'in cansız bedeni olay yerinden kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, 18 yaşındaki Enes Kösen'in ehliyetinin olmadığı öğrenildi.

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