Eski eşin uygunsuz fotoğraflarına kurşun yağdırdı!

Saldırıda sokaktaki 3 araca da kurşun isabet etti. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Vücuduna 5 kurşun isabet eden Emrah Y. olay yerindeki ilk müdahalenin ardından sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

ESKİ EŞİN UYGUNSUZ FOTOĞRAFLARI

Öte yandan ekiplerin yaptığı araştırmalar sonucunda Özgür D.'nin, Selma A. ile bir süre önce boşandığı ortaya çıktı. Selma A.'nın daha sonra ise Emrah Y. ile ilişkiye başladığı ve bu ilişkinin de bir süre sonra bittiği öğrenildi.